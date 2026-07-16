Noi bombardamente rusești în Ucraina: Cel puțin 11 persoane au murit

11 oameni au murit și peste 30 au fost răniți în urma bombardamentelor rusești asupra mai multor regiuni ale Ucrainei. Echipele de urgență au intervenit pentru lichidarea consecințelor atacurilor la infrastructura civilă în Kiev, Harkov, Zaporojie, Jitomir, Donețk.

În Kiev, atacurile rusești au provocat moartea a două persoane și rănirea altor șase, printre care un adolescent de 16 ani.

Totodată, bilanțul victimelor atacurilor din regiunea Zaporojie a ajuns la trei morți și 15 răniți. Printre victime se numără și cinci copii. Bombardamentele au vizat un bloc rezidențial și o întreprindere, provocând distrugeri semnificative locuințelor și mașinilor din apropiere. Regiunea Sumî a fost, de asemenea, ținta bombelor ghidate de tip KAB. Trei persoane și-au pierdut viața după explozia unei bombe în apropierea unui spital.

În același timp, în regiunea Donețk, doi oameni au murit și doi au fost răniți într-un atac ce a avariat opt locuințe și a provocat incendii. Iar în regiunea Nikolaev, un bărbat a murit într-un atac cu drone asupra unei întreprinderi agricole. În Harkov, un bombardament s-a soldat cu opt răniți și cu distrugeri ale infrastructurii.

În paralel cu ostilitățile de pe frontul din Ucraina, o serie de atacuri lansate de armata ucraineană au vizat regiuni din Rusia. Potrivit guvernatorului regiunii Briansk, Egor Kovaliciuk, două persoane au murit în urma unui atac în care o locuință a fost distrusă. Regiunea Saratov a fost ținta dronelor care au atacat baza aeriană Engels, provocând un incendiu pe platforma de staționare a bombardierelor rusești și avariind etajele superioare ale unui bloc rezidențial din apropiere.

De asemenea, în regiunea Iaroslavl, un atac cu drone s-a soldat cu un deces și patru răniți. Guvernatorul regiunii, Mihail Evraev, a raportat că au fost interceptate cel puțin 19 drone. Mai mult, oficialul a declarat că din cauza atacurilor, circulația rutieră a fost blocată pe ruta de ieșire din Iaroslavl spre Moscova.