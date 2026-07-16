Jurnalistelor Glossa li s-a interzis accesul în regiunea transnistreană pentru 3 ani

Redactorului-șef al publicației Glossa, Natalia Melnic, și videografei Maria Terlețkaia li s-a interzis accesul în regiunea transnistreană pentru o perioadă de trei ani. Anunțul a fost făcut de redacție miercuri seara.

Potrivit Glossa, jurnalistele s-au deplasat pe malul stâng al Nistrului în cadrul unui infotur organizat de Oficiul Național al Viei și Vinului și au intrat fără impedimente în regiune.

La ieșire, prin punctul de control din Râbnița, acestea au fost însă reținute timp de aproximativ o oră și jumătate.

Ulterior, li s-a înmânat o decizie a așa-numitului minister al securității de stat, prin care erau declarate „persoane indezirabile”. Un angajat al instituției le-ar fi interogat ulterior cu privire la scopul vizitei și traseul deplasării.

Redacția precizează că documentul prin care le-a fost interzis accesul fusese emis încă pe 12 septembrie 2025, la două zile după ce echipa publicației fusese reținută în timpul filmării unui reportaj la Tiraspol.

În septembrie anul trecut, jurnaliștii Glossa realizau un reportaj despre locuitorii Tiraspolului și alegerile parlamentare. Potrivit redacției, aceștia au fost reținuți timp de aproximativ două ore în sediul așa-numitului „MGB” al regiunii transnistrene. Jurnaliștilor le-ar fi fost confiscată tehnica de filmare, iar materialele înregistrate ar fi fost șterse fără acordul lor.