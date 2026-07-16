Ion Ceban critică majorarea tarifelor la gaze: Vor afecta semnificativ fiecare cetățean

Primarul municipiului Chișinău și liderul Partidului Mișcarea Alternativa Națională (MAN), Ion Ceban, critică intenția de majorare a tarifului la gazele naturale și cere retragerea solicitării depuse de Energocom. Ceban acuză guvernarea că „își bate joc” de cetățeni și susține că noile scumpiri vor afecta semnificativ fiecare locuitor al Republicii Moldova. Acesta afirmă că majorarea prețului la gaz va pune o presiune suplimentară pe bugetele familiilor.

„Nouă boroboață a guvernării PAS, doar că boroboațele lor costă foarte scump viața oamenilor. Ei propun noi scumpiri la gazele naturale, care vor afecta semnificativ fiecare cetățean. În numele tuturor cetățenilor cerem retragerea acestei propuneri de a scumpi gazele”, a declarat Ion Ceban.

Liderul MAN a acuzat guvernarea că ar transfera asupra populației costurile problemelor economice și a cerut autorităților să renunțe la majorarea tarifelor.

„Încetați să vă acoperiți cu crize și cu tot felul de sperietori pentru oameni. Cetățenii acestei țări sunt jumuliți în fiecare zi pentru incompetența voastră. Nu puteți administra țara, dar gândiți cum să scoateți din buzunarele cetățenilor, prin diverse metode, surse semnificative ca să acoperiți gaura financiară pe care ați creat-o tot voi în ultimii ani în bugetul statului și ați mărit-o de două ori, dacă este să vorbim de datoria de stat care a ajuns la 143 de miliarde de lei”, a spus Ceban.

Acesta a criticat și prețurile la carburanți.

„Între timp, benzina și motorina rămân să fie la preț foarte mare, de aproape 29-28 de lei”, a declarat primarul.

Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică a anunțat joi, 16 iulie, că a recepționat solicitarea Energocom privind ajustarea tarifului la gazele naturale și că analizează materialele prezentate de furnizor.

Energocom solicită majorarea prețului reglementat pentru consumatorii conectați la rețelele de distribuție de presiune joasă de la 14,42 lei la 20,93 lei pentru un metru cub, cu TVA inclus, ceea ce reprezintă o creștere de 6,51 lei.

Compania a explicat că ajustarea este necesară din cauza creșterii costurilor de achiziție a gazelor naturale. La calcularea tarifului actual a fost luat în considerare un preț mediu estimat de 404,24 euro pentru o mie de metri cubi de gaz în anul 2026. Potrivit Energocom, în perioada ianuarie–iulie, prețul a ajuns la 423,28 euro, iar pentru lunile august–decembrie este estimată o creștere până la 623,54 euro pentru o mie de metri cubi.

Furnizorul susține că, în primele șapte luni ale anului, cheltuielile pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale au depășit veniturile obținute din tarifele actuale, iar deficitul este estimat la 106,8 milioane de lei.