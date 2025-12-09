Dorin Recean, decorat de Ucraina cu Ordinul „Iaroslav cel Înțelept”

Fostul prim-ministru al Republicii Moldova, Dorin Recean, a fost decorat cu Ordinul „Prințul Iaroslav cel Înțelept” de gradul I, una dintre cele mai înalte distincții ale Ucrainei. Ceremonia a avut loc luni, 8 decembrie, la Ambasada Ucrainei la Chișinău, unde ambasadorul Paun Rohovei i-a înmânat oficial ordinul în numele președintelui Vladimir Zelenski.

Potrivit misiunii diplomatice, distincția a fost acordată prin decretul președintelui Ucrainei din 23 august 2025 și vine ca o recunoaștere a „contribuției personale semnificative” a lui Dorin Recean la consolidarea relațiilor moldo-ucrainene.

Diplomația ucraineană evidențiază angajamentul ferm al fostului premier în sprijinirea suveranității și integrității teritoriale ale Ucrainei, precum și implicarea sa în proiecte caritabile și în promovarea statului ucrainean pe plan internațional.

„Ucraina apreciază foarte mult solidaritatea constantă a Moldovei în momentele cele mai grele”, se precizează în mesajul Ambasadei.

Ordinul „Prințului Iaroslav cel Înțelept” este acordat personalităților cu merite excepționale în dezvoltarea cooperării internaționale și în apărarea valorilor democratice. Președintele Legislativului, Igor Grosu, a primit distincția de la omologul său ucrainean, Ruslan Stefanchuk, la Conferința Președinților de Parlamente de la Dublin, în luna septembrie a anului 2023.