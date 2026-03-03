Fermierii cer intervenția urgentă a statului: Scumpirea carburanților, inevitabilă

Asociația Forța Fermierilor avertizează că, în contextul conflictului militar din Orientul Mijlociu, creșterea prețurilor la carburanți este inevitabilă, iar sectorul agricol din Republica Moldova va resimți aceste evoluții.

Într-o scrisoare oficială transmisă Guvernului, Parlamentului și Comisiei agricultură și industrie a Parlamentului, organizația subliniază că piețele energetice globale sunt afectate de criza internațională, iar majorarea prețurilor la combustibili va pune presiune suplimentară pe agricultori, în condițiile în care motorina reprezintă unul dintre principalele costuri de producție.

Potrivit asociației, o nouă creștere a prețului la motorină poate compromite activitatea fermierilor, deja afectați în ultimii ani de secetă, înghețuri și alte intemperii. În lipsa unor măsuri rapide și eficiente, există riscul reducerii suprafețelor cultivate și al creșterii insolvabilității în sector.

Fostul deputat Alexandru Slusari a declarat că majorarea inevitabilă a prețurilor la carburanți poate agrava dificultățile financiare ale exploatațiilor agricole.

În acest context, Asociația Forța Fermierilor solicită intervenția urgentă a statului. Prima măsură propusă este asigurarea posibilității procurării motorinei la prețuri angro pentru producătorii agricoli. Accesul la achiziții centralizate sau la mecanisme de compensare ar putea reduce presiunea imediată asupra costurilor de producție.

Totodată, organizația cere reluarea mecanismului de returnare a accizei la motorină. Fermierii amintesc că restituirea accizei a fost aplicată doar în perioada 2022–2023, după care Guvernul a renunțat la această măsură. În condițiile actuale, revenirea la acest instrument este calificată drept o necesitate economică.

Reprezentanții sectorului agricol mai susțin că rambursarea accizei la motorină ar trebui să devină o măsură permanentă, similar practicilor din statele europene.

Asociația avertizează că orice întârziere în adoptarea unor soluții va amplifica dezechilibrele financiare din agricultură.