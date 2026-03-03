Problema transnistreană poate fi soluționată în următorii 3-5 ani

Accelerarea parcursului european al Republicii Moldova și eventualele schimbări în arhitectura regională de securitate, în contextul războiului din Ucraina, ar putea crea condiții favorabile pentru soluționarea conflictului transnistrean. Opinia aparține fostului vicepremier pentru Reintegrare, Gheorghe Bălan.

Potrivit acestuia, problema transnistreană ar putea fi rezolvată în următorii trei–cinci ani, iar procesul de integrare europeană ar urma să devină un catalizator pentru reintegrarea țării. Bălan a menționat că, în eventualitatea înlocuirii actualei misiuni de pacificare, acest scenariu ar fi posibil în contextul apropierii de Uniunea Europeană și al unor noi aranjamente regionale de securitate.

Fostul vicepremier a explicat că soluționarea conflictului ar putea fi legată de angajamentele de securitate din regiune, inclusiv de retragerea forțelor ruse din Republica Moldova, cerință care, în opinia sa, ar putea fi susținută de partenerii internaționali în contextul dosarului ucrainean. Ulterior, ar putea fi instituit un mecanism internațional de monitorizare.

El a subliniat că, indiferent de modul în care se va încheia conflictul din Ucraina — fie printr-o victorie, fie printr-un armistițiu — partenerii occidentali nu ar accepta menținerea prezenței militare ruse în proximitatea Ucrainei sau la frontiera NATO și a Uniunii Europene. În acest context, Bălan consideră că Republica Moldova ar beneficia de sprijin extern, inclusiv prin sancțiuni și presiuni diplomatice, pentru a ieși din „zona gri” și a avansa spre integrarea europeană.

Fostul oficial a estimat că, într-un orizont de trei–patru ani, Republica Moldova ar putea obține o perspectivă clară de aderare la Uniunea Europeană, inclusiv cu statul reintegrat.

Referindu-se la poziția autorităților de la Chișinău, Bălan a remarcat o schimbare de ton, apreciind că în ultima perioadă discursul oficial a devenit mai ferm în raport cu Tiraspolul. Potrivit acestuia, principiile reintegrării — suveranitatea și integritatea statului unitar — sunt exprimate mai tranșant, iar limitele nu ar mai fi negociabile.

În același timp, el a menționat că autoritățile dispun în prezent de instrumente juridice și administrative mai ample decât în trecut, inclusiv posibilitatea retragerii cetățeniei moldovenești în anumite cazuri. Bălan a sugerat că aceste mecanisme ar putea avea efecte asupra reprezentanților structurilor de la Tiraspol, inclusiv în ceea ce privește restricțiile de călătorie sau eventuale consecințe legale pentru încălcări ale drepturilor omului.

Declarațiile vin într-un context marcat de intensificarea dialogului privind securitatea regională și de avansarea procesului de integrare europeană a Republicii Moldova.