Eugeniu Caraman, fratele președintelui CSM, a fost numit director interimar al Penitenciarului Nr. 13

Eugeniu Caraman a fost numit, în secret, director interimar al Penitenciarului Nr.13, funcție rămasă vacantă după demisia șefului instituției în urma scandalului legat de o deținută ucraineancă, evadată. Potrivit canalului de telegram Ungureanu 112, Eugeniu Caraman este fratele președintelui interimar al Consiliului Superior al Magistraturii, Sergiu Caraman.

Administrația Națională a Penitenciarelor nu a anunțat despre noua numire, însă pe site-ul instituției au fost deja operate modificări.

Ungureanu 112 mai scrie că mișcările se fac în pragul extrădării lui Vladimir Plahotniuc, fostul lider PD, prins în Grecia după 6 ani de la fuga sa din țară.