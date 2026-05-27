Europa de Est domină topul celor mai ieftine city break-uri, cu București pe locul doi

Europa de Est continuă să domine clasamentul celor mai avantajoase city break-uri din Europa pentru 2026, potrivit celui mai recent raport City Costs Barometer realizat de Post Office Travel Money din Marea Britanie, transmite Euronews.

Raportul a analizat costul a 12 cheltuieli turistice obișnuite pentru două persoane în 50 de orașe europene, inclusiv mese, băuturi, atracții turistice, transferuri de la aeroport și două nopți de cazare într-un hotel de trei stele.

Pentru prima dată, Sarajevo a ocupat primul loc în clasamentul celor mai ieftine city break-uri din Europa, fiind apreciat pentru cazările ieftine, transportul accesibil și atracțiile culturale la prețuri avantajoase. București, Tirana și Belgrad s-au clasat, de asemenea, printre primele poziții.

Top 10 cele mai avantajoase city break-uri europene

Sarajevo, Bosnia și Herțegovina: 287 euro

București, România: 299 euro

Tirana, Albania: 304,50 euro

Belgrad, Serbia: 307 euro

Trenčín, Slovacia: 315 euro

Riga, Letonia: 322 euro

Lille, Franța: 334 euro

Vilnius, Lituania: 334 euro

Strasbourg, Franța: 369 euro

Podgorica, Muntenegru: 384,50 euro