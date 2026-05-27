R. Moldova, mult sub media UE la ocuparea forței de muncă. Situație alarmantă în rândul tinerilor

Doar 52% dintre persoanele cu vârste între 15 și 64 de ani din Republica Moldova sunt încadrate pe piața muncii, mult sub media de 75% din Uniunea Europeană. Totodată, un număr mare de tineri NEET – care nu lucrează și nu urmează studii sau cursuri de formare – rămân în afara pieței muncii: 16% dintre bărbații și 25% dintre femeile de 20-24 de ani se află în această situație. Constatările se conțin într-o analiză privind piața muncii din Moldova, prezentată de Yashodhan Ghorpade, economist senior la Banca Mondială.

Potrivit economistului, peste jumătate dintre bărbații tineri NEET spun că nu lucrează în țară deoarece sunt angajați peste hotare. În cazul femeilor tinere, aproximativ două treimi afirmă că nu sunt încadrate în câmpul muncii din cauza responsabilităților casnice și de îngrijire.

Analiza mai arată că 42% dintre tinerii șomeri au refuzat un loc de muncă din cauza salariilor mici. Mulți dintre ei compară veniturile din Republica Moldova cu cele pe care le-ar putea obține peste hotare.

Printre recomandările formulate de specialistul Băncii Mondiale se numără extinderea serviciilor accesibile de îngrijire a copiilor și a persoanelor vârstnice, dar și adaptarea politicilor de migrație pentru valorificarea investițiilor și competențelor diasporei.

De asemenea, analiza evidențiază necesitatea modernizării curriculumului educațional conform standardelor Uniunii Europene, cu accent pe domeniile STEM și tehnologia informației și comunicațiilor.