Renato Usatîi: Partidul Nostru a refuzat vizita în Georgia din cauza lui Dodon

Renato Usatîi, președintele Partidului Nostru, a explicat de ce formațiunea sa a refuzat să participe la vizita unei delegații parlamentare moldovenești în Georgia. Declarațiile au fost făcute luni seară, în cadrul emisiunii „Noua Săptămână cu Anatoli Golea” de la TV8.

Potrivit politicianului, Partidul Nostru era inițial pregătit să desemneze un deputat în delegație, însă ulterior a renunțat la participare.

„Dacă era o excursie cu prietenii, mergeam. Dar din moment ce această vizită a fost organizată în totalitate de Igor Dodon pentru propria imagine, am decis să nu mergem”, a declarat Usatîi.

Liderul Partidului Nostru susține că deplasarea nu a avut un caracter autentic de lucru pentru parlamentari și că scopurile reale ar fi fost altele.

„Ce s-a întâmplat la Tbilisi nu mă interesează deloc. Dodon a mers la Moscova, s-a întâlnit acolo cu cineva, iar de acolo a plecat în Georgia. Iar președintele grupului de prietenie cu Georgia este Bogdan Țîrdea. Totul mi-a devenit clar. Era ceva de genul „Dodon pe ATV cu steaguri prin Sadova””, a afirmat acesta.

Usatîi a mai spus că susține dezvoltarea relațiilor cu Georgia, însă a refuzat să participe la ceea ce el a numit o acțiune de imagine.

„Relațiile cu Georgia trebuie dezvoltate, dar când am văzut cum era pregătită această vizită în unele instituții media și am înțeles că este o cascadorie de PR, am decis să nu participăm la acest «cinema numit după Dodon»”, a declarat politicianul.

O delegație parlamentară moldovenească, condusă de deputatul socialist Bogdan Țîrdea, a efectuat o vizită în Georgia în perioada 1-5 aprilie.

Deputații Partidului Acțiune și Solidaritate au refuzat anterior să participe la deplasare, motivând că actuala guvernare de la Tbilisi s-a îndepărtat de parcursul european și promovează politici proruse.