Europa trebuie să răspundă simultan mai multor crize, avertizează premierul danez Mette Frederiksen: ”Nu mai putem trata o problemă, așteptând ca celelalte să dispară”

Premierul Danemarcei, Mette Frederiksen, a transmis un mesaj dur liderilor europeni, avertizând că Europa trebuie să își consolideze capacitatea de reacție în fața mai multor crize simultan.

Într-o declarație făcută recent, șefa guvernului danez a avertizat că lumea de dinainte „nu se va mai întoarce” și că abordarea tradițională, în care se gestionează o singură criză pe rând, „nu mai este suficientă”, scrie The Guardian.

Potrivit lui Frederiksen, Europa se confruntă cu un val complex de provocări — de la războiul din Ucraina și tensiunile din Orientul Mijlociu, până la crize economice, energetice și sociale.

„Trebuie să putem reacționa rapid, strategic și coordonat. Nu mai putem trata o problemă, așteptând ca celelalte să dispară”, a afirmat premierul danez.

Europa trebuie să răspundă simultan mai multor crize în contextul noilor amenințări globale

Frederiksen a sugerat că anumite puteri mondiale ar urmări deliberat să destabilizeze Occidentul, provocând multiple conflicte și crize simultane.

„Este o strategie intenționată: să existe cât mai multe conflicte, mesaje și dezbateri în același timp, pentru a ne face să pierdem direcția, să alergăm în toate direcțiile ca niște ‘găini fără cap’”, a spus liderul danez.

Aceasta a subliniat nevoia ca Uniunea Europeană să își redefinească strategia geopolitică și să dezvolte mecanisme care să-i permită să gestioneze crizele economice, de securitate, climatice și sociale într-un mod integrat.

O strategie comună

Premierul Danemarcei a făcut apel la unitate și acțiune concertată.

„Europa trebuie să găsească un mod strategic și coerent de a gestiona simultan provocările. Lumea s-a schimbat, iar reflexele vechi nu mai funcționează”, a conchis Mette Frederiksen.

Declarațiile acesteia vin într-un moment de intensificare a tensiunilor mondiale și evidențiază necesitatea unei Europe mai puternice, capabile să acționeze în fața multiplelor crize simultane.