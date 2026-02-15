Zelenski anunță că Ucraina este pregătită pentru alegeri prezidențiale dacă se va declara armistițiu timp de două luni

Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a afirmat sâmbătă, la Conferința de Securitate de la Munchen, că țara este pregătită să organizeze alegeri prezidențiale dacă se va declara un armistițiu de două luni.

Prezent sâmbătă la Conferința de Securitate de la Munchen, Zelenski a afirmat că Ucraina este pregătită să organizeze alegeri prezidențiale dacă se va declara un armistițiu de două luni.

Liderul de la Kiev a subliniat faptul că problema alegerilor în timpul războiului este extrem de dificilă și că întâi de toate, nimeni nu susține organizarea unui astfel de scrutin pe timp de război.

„Dacă partea americană insistă, sunt gata să demonstrez că suntem pregătiți pentru asta (pentru organizarea alegerilor – n.r.). Dați-ne două luni de armistițiu și vom merge la alegeri. Atât”, a spus Zelenski după ce și-a ținut discursul la Munchen.

Liderul de la Kiev a explicat că pregătirea votului necesită atât timp, cât și siguranță pentru cetățeni.

„Acordați-ne un armistițiu, acordați-ne securitate, infrastructură… Poate nu două luni, dar avem nevoie de multe zile pentru a ne pregăti. Apoi acordați-ne, soldaților noștri, posibilitatea de a vota cum pot, adică să ne apere viețile… țara noastră și, în același timp, să voteze. Este ceva complicat”, a adăugat el.

Zelenski: Faceți presiuni asupra lui Putin

Zelenski a mai precizat că poporul ucrainean se află sub amenințarea rachetelor și a subliniat că trebuie mai multă presiune asupra lui Putin.

„Așadar, acordați-ne un armistițiu. Președintele Trump poate face acest lucru. Faceți presiuni asupra lui Putin, obțineți un armistițiu, apoi parlamentul nostru va modifica legea și vom merge la alegeri, dacă acestea sunt necesare. Dacă americanii au nevoie de alegeri în Ucraina și dacă rușii au nevoie de alegeri în Ucraina, suntem deschiși la acest lucru”, a conchis Zelenski.

Afirmațiile sale au avut loc la câteva zile după ce el a respins informațiile potrivit cărora intenționează să anunțe pe 24 februarie un plan privind organizarea alegerilor prezidențiale și a unui referendum asupra unui eventual acord de pace cu Rusia.

„Vom trece la alegeri când vor fi îndeplinite toate garanțiile de securitate necesare. Am spus că este foarte simplu: se stabilește un armistițiu și vor avea loc alegeri”, a spus miercuri Zelenski, într-o reacție pentru reporteri pe WhatsApp, potrivit DW.