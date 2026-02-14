VIDEO: Amendați de la înălțime: Peste 20 de șoferi, sancționați după ce au fost surprinși de o dronă cu telefonul la volan, la Orhei

Polițiștii din Orhei au sancționat peste 20 de șoferi care au fost filmați în timp ce foloseau telefonul la volan. Încălcările au fost surprinse cu drona.

„Poliția reamintește că scopul acțiunilor desfășurate nu este aplicarea sancțiunilor, ci prevenirea tragediilor care pot distruge familii și destine.

Nu uitați, un mesaj sau un apel durează câteva secunde, dar te poate costa o viață”, comunică Poliția.