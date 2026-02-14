Atelier de creație pentru copii, organizat la Parlament de Ziua Națională a Lecturii

Cu prilejul Zilei Naționale a Lecturii, Parlamentul a organizat un atelier de creație dedicat elevilor, aducând lectura mai aproape de copii prin artă și întâlniri cu scriitorii. Biblioteca Parlamentului s-a transformat, pentru câteva ore, într-un spațiu al creativității și al dialogului despre carte.

Elevii Liceului Academic de Arte Plastice „Igor Vieru”, îndrumați de profesorii lor, au participat la un atelier în cadrul căruia au realizat semne de carte inspirate din creația poetului Grigore Vieru. Activitatea a îmbinat lectura cu expresia artistică, iar lucrările copiilor vor însoți, în perioada următoare, cărțile împrumutate de la Biblioteca Parlamentului.

Evenimentul a avut loc în prezența deputatei Angela Munteanu-Pojoga, autoarea inițiativei legislative privind instituirea Zilei Naționale a Lecturii, și a secretarul adjunct al Parlamentului, Tamara Gheorghița, care au subliniat importanța cultivării interesului pentru lectură încă din copilărie.

„Ziua Națională a Lecturii este un angajament față de copii și față de viitor. Lectura formează caractere, dezvoltă gândirea critică și cultivă empatia”, a declarat deputata Angela Munteanu-Pojoga.

„Acest atelier de creație le-a adus copiilor un plus de inspirație și credem că a fost memorabil pentru ei”, a menționat secretarul general adjunct al Parlamentului, Tamara Gheorghița.

Un moment aparte al evenimentului a fost întâlnirea cu scriitoarea Maria Pilchin. Elevii au discutat despre volumul „Băiețelul din teatru”, adresând întrebări și explorând temele și personajele cărții. La final, fiecare copil a primit în dar câte un exemplar al volumului, oferit de Biblioteca Națională pentru Copii „Ion Creangă”.