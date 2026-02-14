Moment de excepție la Românii au talent. Moldoveanca Adriana Babin a renunțat la modelling pentru nai și a ridicat toată sala în picioare

Adriana Babin a reușit, la vârsta de 24 de ani, un lucru pe care nu toți concurenții pot să îl facă: a ridicat juriul „Românii au talent” în picioare. A cântat o piesă la nai și a demonstrat că știe foarte bine să stăpânească acest instrument.

A oferit un adevărat spectacol și a fost aplaudă în picioare și de toți cei aflați în sală. Jurații au fost cuceriți de momentul ei și au trimis-o în etapa următoare, cu patru de „Da”.

Andi Moisescu: „Ai făcut cu naiul ăla ce ai vrut tu și ai cântat și într-o viteză. E limpede că stăpânești arta asta. Pare că faci dintotdeauna doar asta. Pare că nu mai are niciun secret pentru tine”

Andra: „E foarte frumos. Mă bucur că a revenit naiul pe scena noastră. Ai cântat foarte frumos!”

Carmen Tănase: „Ești o prezența extraordinar de plăcută! Ești frumoasă, dedicată, rafinată! Îți doresc să fii solicitată de Hollywood, să o faci tu așa cum maestrul Gheorghe Zamfir a făcut-o odată”

Mihai Bobonete: „Nu mai este nimic de zic. Sunt de acord cu colegii mei”

Cine este Adriana Babin

Adriana Babin și-a descoperit pasiunea pentru muzică încă din copilărie. Totul a început în anii de liceu, când câțiva elevi de la o școală de muzică au susținut un moment artistic. Fascinată de ceea ce a văzut, i-a rugat insistent pe părinți să o lase să studieze saxofonul, pe care îl considera cel mai frumos instrument. Profesorii i-au spus însă că este prea mică de statură pentru saxofon și au îndrumat-o către un alt instrument aerofon. Atunci, mama i-a sugerat naiul. La început nu i-a plăcut, însă, în momentul în care a descoperit tehnica glissando, s-a îndrăgostit iremediabil de acest instrument.

Talentul său a fost remarcat devreme. La doar opt ani, profesorul i-a spus că este prea bună pentru liceul local și i-a recomandat să își continue studiile la Chișinău. Astfel, Adriana s-a mutat singură la un liceu cu internat, unde a rămas până la finalul clasei a XII-a. La început i-a fost foarte greu: plângea des și se simțea abandonată, însă, în fiecare weekend, se întorcea acasă.

După liceu, a urmat Conservatorul din Iași. În perioada pandemiei s-a întors acasă, în Republica Moldova, iar, în al doilea an de facultate, a plecat cu o bursă Erasmus la Amsterdam, unde a studiat naiul timp de șase luni. Ulterior, s-a stabilit la Chișinău, unde a început să se implice în activități pedagogice dedicate acestui instrument.

Adriana a început să concerteze încă din liceu, iar primul său concert internațional a avut loc când era în clasa a VIII-a. La acea vreme, interpreții la nai erau puțini, lucru care a ajutat-o să se remarce și să obțină recunoaștere. Printre realizările recente se numără un concert susținut la Ateneul Român, în cadrul „Recitalului de marți seara”, alături de un pianist din Anglia.

Tatăl său este preot, iar mama logoped. În urmă cu patru ani, mama a fost diagnosticată cu cancer și s-a mutat în Franța pentru tratament, unde a stat aproape trei ani. În prezent, este sănătoasă și și-a deschis un cabinet de logopedie în Republica Moldova. Această experiență a inspirat-o și pe Adriana, care a decis să își deschidă un centru educațional unde predă diverse discipline copiilor. Adriana este căsătorită de trei ani cu un tânăr din orașul natal, care lucrează în domeniul construcției de bazine de irigare.

Inițial, Adriana visa să devină fotomodel sau bucătar, însă naiul i-a definit destinul artistic. Este foarte activă pe rețelele de socializare, unde creează conținut educativ și are peste 154.000 de urmăritori pe TikTok. Își dorește să devină un artist cunoscut la nivel internațional.

A mai participat la „Românii au talent” în 2011, dar nu au trecut mai departe. De-a lungul anilor a ezitat să revină, temându-se de reacțiile celor din jur, însă dorința de a trăi din nou această experiență a rămas. A ales să se întoarcă acum, simțind că, după un parcurs educațional foarte restrictiv, scena „Românii au talent” este locul unde își poate exprima liber talentul.