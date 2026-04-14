Drapelele coboară în bernă, mâine, în toată țara: Regele umorului, Gheorghe Urschi, va fi condus pe ultimul drum

Republica Moldova își ia rămas-bun de la unul dintre cei mai iubiți artiști ai săi. Ministerul Culturii anunță că funeraliile actorului Gheorghe Urschi vor avea loc în zilele de 14 și 15 aprilie.

Potrivit programului oficial, ceremonia de rămas-bun începe marți, 14 aprilie, la ora 17:00, cu expunerea trupului neînsuflețit la Biserica „Sfânta Teodora de la Sihla”. La ora 17:30 va avea loc slujba de priveghi.

Miercuri, 15 aprilie, în intervalul 08:00 – 09:30, la aceeași biserică va fi oficiat serviciul divin și slujba de pomenire:

08:00 – 09:30 – Serviciul divin și Slujba de pomenire (Prohodul) – Biserica „Sf. Teodora de la Sihla”

09:45 – 10:00 – Deplasarea Cortegiului Funerar

10:00 – 13:00 – Ceremonia Funerară la Palatul Național „Nicolae Sulac”

10:00 – 10:20 – Omagiu Maestrului Gheorghe Urschi

12:00 – 12:30 – Mitingul de doliu

12:30 – 12:50 – Procesiunea de rămas bun

13:00 – Deplasarea cortegiului funerar către Cimitirul Central din str. Armenească

14:00 – Ceremonia funerară