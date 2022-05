Evaluarea armatei britanice: Rusia l-ar fi suspendat pe comandantul Flotei Mării Negre și alți comandanți de top. Putin caută țapi ispășitori pentru eșecul invaziei sale

Ministerul britanic al Apărării notează în ultima sa evaluare asupra războiului din Ucraina că Rusia a început să suspende comandanții de top pe care îi folosește drept țapi ispășitori pentru eșecul invaziei sale.

Principalele observații ale serviciului de informații al armatei britanice:

