Execuția unui soldat ucrainean neînarmat: Dosar penal și recompensă financiară pentru numele celor responsabili

Kievul a deschis o anchetă penală cu privire la ceea ce a calificat drept ”împuşcare brutală şi cinică a unei persoane neînarmate” de către soldaţi ruşi, aşa cum apare într-o înregistrare video, care s-a răspândit cu repeziciune pe reţelele de socializare şi a stârnit un val de indignare publică în Ucraina, în timp ce un cunoscut avocat ucrainean a promis să ofere 1.000 de dolari pentru orice fel de informaţii care vor duce la descoperirea celor responsabili de această execuţie, relatează Agerpres.

