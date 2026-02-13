Expert IDIS: Finanțarea construcțiilor trebuie schimbată pentru locuințe mai ieftine

O reformă a modului de finanțare și creditare a sectorului construcțiilor este esențială pentru reducerea prețurilor la locuințe și dezvoltarea unei piețe imobiliare sănătoase în Moldova. De această părere este expertul în politici economice la IDIS „Viitorul”, Veaceslav Ioniță. Potrivit lui, actualul model de finanțare face ca locuințele să fie cu peste 20% mai scumpe.

Expertul spune că Moldova aplică un model diferit de finanțare față de România și UE, iar piața mică și numărul redus de tranzacții cresc prețurile.

Indicele construcțiilor rezidențiale a fluctuat de la 100% în 2015 la 131% în 2025, cu scăderi și creșteri intermediare. Taxa de reglementare de 0,5% din valoarea lucrărilor adaugă costuri semnificative dezvoltatorilor.

„La un proiect de 100 de milioane de euro, taxa este de 500.000 de euro doar pentru a putea lucra. Această taxă lovește direct în business”, adaugă economistul.

Sectorul construcțiilor rezidențiale a scăzut ca pondere în PIB de la 2,3% în 2021 la 1,6% în 2025. În paralel, portofoliul creditelor ipotecare a crescut de la 3,7 miliarde de lei în 2015 la 29,4 miliarde de lei în 2025. Însă doar 3,3 miliarde de lei au fost acordați companiilor de construcții, ceea ce forțează dezvoltatorii să apeleze la investitori privați și să vândă apartamente în fază incipientă la prețuri mai mari.

Veaceslav Ioniță recomandă lansarea urgentă a finanțărilor corporative pentru proiectele rezidențiale, astfel încât băncile să acopere 50-70% din investițiile dezvoltatorilor, iar cetățenii să poată achiziționa locuințe direct de la companii, în rate pe 5-10 ani.