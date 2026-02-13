Lucrările la Podul de Flori Ungheni – Zagarancea au fost reluate odată cu încălzirea vremii

Odată cu încălzirea vremii, au fost reluate lucrările pe șantierul Podului de Flori de la Ungheni – Zagarancea, în limita condițiilor specifice sezonului rece, informează Direcția Regională de Drumuri și Poduri Iași.

Pe ambele maluri ale Prutului, lucrările au fost reluate în forță. Pe șantier au revenit utilajele și echipele de muncitori, care continuă construcția podului.

Pe partea românească se lucrează la consolidarea structurii de sprijin a podului, iar pe malul moldovenesc se fac lucrări de terasament și întărire a pilonilor de susținere. În același timp, au început să fie aduse pe șantier elementele metalice care vor forma partea principală a podului.

Amintim că lucrările la podul Ungheni – Zagarancea au început în primăvara anului trecut. Proiectul avansează etapizat, în funcție de condițiile meteo și de complexitatea intervențiilor tehnice.

Obiectivul face parte din proiectul Autostrada A8 Târgu Mureș – Iași – Ungheni, considerat strategic pentru dezvoltarea infrastructurii rutiere dintre România și Republica Moldova.

Podul rutier, denumit simbolic „Podul de Flori”, este privit drept o investiție importantă care va consolida conexiunile economice și de transport dintre cele două maluri ale Prutului.