Ministrul Culturii – vizită la București; participarea la Târgul de Carte de la Frankfurt – pe agenda discuțiilor

Ministrul Culturii din Republica Moldova, Cristian Jardan, efectuează o vizită la București, la invitația ministrului Andras Istvan Demeter, dosarul comun Precucuteni-Ariușd-Cucuteni-Trypillia și participarea la Târgul Internațional de Carte de la Frankfurt în anul 2028 figurând pe agenda discuțiilor.

Potrivit unui comunicat al Ministerului Culturii de la București, Jardan și Demeter au avut o întâlnire bilaterală, care s-a desfășurat la Muzeul Național de Istorie a României, prilej cu care au fost discutate direcțiile principale ale cooperării culturale dintre România și Republica Moldova, precum și proiecte concrete aflate în derulare sau în pregătire.

„În Muzeul Național de Istorie a României, delegația s-a bucurat de o incitantă prezentare a noilor tehnologii de cercetare și a vizitat culisele expoziției ‘Dunărea, fluviul care a modelat o lume. Teritorii romane între Porțile de Fier și Marea Neagră”, cu câteva zile înaintea vernisajului acesteia din 17 februarie, se arată în comunicat.

Cei doi miniștri au trecut în revistă stadiul demersurilor pentru dosarul comun de nominalizare România – Republica Moldova – Ucraina a Complexului cultural Precucuteni-Ariușd-Cucuteni-Trypillia în vederea înscrierii în Lista Patrimoniului Mondial UNESCO.

Un alt punct important al discuției a vizat participarea Republicii Moldova, alături de România, la Târgul Internațional de Carte de la Frankfurt în 2028, când țara noastră va avea statutul de țară invitată de onoare.

„Partea moldovenească și-a exprimat dorința de a fi prezentă în acest cadru major de promovare internațională, iar ministrul Culturii din România a subliniat că, în 2028, la Târgul Internațional de Carte de la Frankfurt, va fi reprezentată cultura din România în ansamblul ei, cu o cât mai largă diversitate a domeniilor, sectoarelor, vocilor. Prezența culturii din Moldova, la fel, trebuie să presupună, pe lângă prezența editurilor și a autorilor, o formulă deschisă, astfel încât să fie adusă în atenția publicului din Germania o ofertă cu adevărat incitantă”, se subliniază în comunicatul citat.

Un pas important în această direcție îl va constitui elaborarea unui nou memorandum de înțelegere între ministerele Culturii din România și Republica Moldova, precum și a unor planuri anuale de acțiuni concrete, care să structureze proiectele și să asigure continuitate și rezultate măsurabile.

Cristian Jardan a apreciat expertiza specialiștilor români în domeniul patrimoniului, fiind discutată posibilitatea unui schimb de experți și de bune practici în ceea ce privește digitalizarea și clasarea patrimoniului cultural.

Joi seara, cei doi miniștri au participat la expoziția „Brâncuși ne privește pe toți”, organizată de Centrul de Cercetare, Documentare și Promovare ‘Constantin Brâncuși’ din Târgu Jiu și Muzeul Național de Artă al României, în contextul Anului Național Brâncuși, precum și la spectacolul de balet ‘Corsarul’ de la Opera Națională București.