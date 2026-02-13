Fracțiunea Partidului Nostru trage semnal de alarmă privind facturile sufocante și insistă asupra măsurilor sale de protejare a populației

Fracțiunea parlamentară a Partidului Nostru trage semnal de alarmă privind tarifele la gaz și facturile sufocante pe care cetățenii sunt nevoiți să le achite. Partidul Nostru insistă asupra recalculării tarifelor cu efect retroactiv și asupra eliminării TVA la gaz, măsuri care ar proteja populația în fața cheltuielilor excesive. Despre acestea a vorbit deputatul Alexandr Berlinschii în podcastul „Radar Politic”.

„Noi nu am venit cu populism, de genul «gazul trebuie să fie 3 sau 4 lei». Am calculat prețul real, conform pieței internaționale și coeficienților corespunzători. Am propus un preț exact și am cerut ANRE să țină cont de el. Am observat că autoritatea a ajustat prețul mai aproape de ceea ce am calculat. Dar problema facturilor la servicii comunale rămâne foarte dureroasă pentru oameni, despre asta ne vorbesc de fiecare dată cetățenii la întâlnirile noastre. Aceste facturi depășesc frecvent venitul unei familii”, a declarat Berlinschii.

El a reiterat că Partidul Nostru va insista în Parlament pe adoptarea proiectului de lege privind eliminarea TVA la gaz, ceea ce ar reduce automat factura cu 8% și ar constitui un sprijin direct pentru populație.

„La energia electrică TVA-ul nu se aplică, fiindcă asta reprezintă resursă energetică. Dar și gazele naturale la fel sunt resurse energetice, ar trebui scutite de TVA!”, a adăugat deputatul.

Alexandr Berlinschii a amintit și de acțiunea în justiție din 2024, când Partidul Nostru a solicitat reducerea tarifelor la gaz cu efect retroactiv. Însă, de aproape doi ani, Curtea de Apel nici măcar nu a fixat data ședinței de examinare a litigiului. Deputatul a spus că motivul este colapsul sistemului judiciar, dar și, posibil, „unele interese politice și presiuni”.

El a subliniat că precedentul din 2022 privind modificarea tarifelor a fost justificat prin starea de urgență. În acest context, Partidul Nostru a propus Parlamentului instituirea stării de urgență, chiar și pentru o perioadă scurtă, „măcar o săptămână”.

„Credeți-ne că cei care ne ascultă vor fi de acord, or această iarnă este una dintre cele mai grele din ultimii ani. Haideți să oferim un respiro cetățenilor!”

Menționăm că, în ultimele zile, pe rețelele sociale s-a creat un adevărat flash-mob al facturilor pe care oamenii le primesc în cutiile poștale. Acestea i-au surprins prin sumele șocante și greu de suportat, stârnind indignare în rândul cetățenilor.