Primarul reținut din Dereneu a fost eliberat sub control judiciar

Primarul localității Dereneu din raionul Călărași, Vasile Revenco, a fost plasat sub control judiciar pentru 30 de zile. Decizia a fost luată de către Judecătoria Strășeni. Procurorii solicitau 30 de zile de arest preventiv. Tot 30 de zile de arest preventiv procurorii solicită și pentru avocatul preotului reprezentant al Mitropoliei Chișinăului și a Întregii Moldove, Marin Sardari. Magistrații urmează să se pronunțe astăzi.

Tot astăzi magistrații au decis cercetarea în stare de liberate a două persoane reținute în urma altercațiilor de vineri de la biserica din Dereneu. Cetățenii au interdicția de a părăsi țara.

Amintim că Poliţia a deschis o anchetă şi a reţinut, pentru 72 de ore, şase persoane, în urma altercațiilor de marți, 10 februarie, de la biserica din satul Dereneu, raionul Călărași, când un grup de aproximativ 150 de persoane, enoriaşi în frunte cu preoţi de la Mitropolia Chişinăului şi a Întregii Moldove, a rupt cordonul Poliției și a pătruns cu forța în biserică. Atunci a fost reținut și primarul localității și avocatul preotului reprezentant al Mitropoliei Chișinăului și a Întregii Moldove.

În acțiunile coordonate de aceștia au fost ultragiați carabinierii, au fost sustrase stațiile de comunicare ale oamenilor legii și infiltrate femei pentru a rupe cordonul poliției. Poliția Națională califică acest fapt drept provocare, cu implicarea persoanelor sensibile – femei și copii – și sfidarea legii, fapt documentat de instituțiile de drept.

Poliția a intervenit şi la sfârșitul săptămânii trecute pentru a menține ordinea publică lângă biserică, după o nouă escaladare a tensiunilor între cele două comunități creștin-ortodoxe din localitate.

Potrivit surselor TVR Moldova, primarul localităţii din Dereneu, Vasile Revenco, ar fi fost anterior condamnat pentru omor. Antecedente penale ar avea şi avocatul Marin Sardari care, acum cinci ani, a ajuns pe mâna poliţiei după ce a lovit cu o cărămidă mașinile unui agent economic.

Mitropolia Basarabiei şi Mitropolia Moldovei condamnă escaladarea evenimentelor din Dereneu. Ministerului Culturii a clarificat că, biserica din Dereneu este un monument istoric și se află în proprietatea statului. În urma unei solicitări făcute de enoriași și de preotul Florin Marin, în anul 2019, lăcașul de cult a fost dat în folosință, pentru 50 de ani, comunității religioase „Adormirea Maicii Domnului”, ce aparține Mitropoliei Basarabiei.