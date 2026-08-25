Expert în aviație: Cazul FlyOne poate afecta întregul sector aerian

Sectorul aviatic din Republica Moldova riscă să se confrunte cu probleme grave dacă autoritățile nu vor elimina ingerințele politice din instituțiile de reglementare. Avertismentul vine din partea expertului în aviație Alexei Rogov, fost director al Î.S. „Moldaeroservice”, care are experiență de activitate în cadrul departamentelor Organizației Aviației Civile Internaționale (ICAO) de la Montreal.

Rogov susține că problemele din domeniul aviației s-au acumulat de-a lungul anilor, iar una dintre principalele cauze ar fi subordonarea unor decizii tehnice intereselor politice. În opinia sa, numirea în funcții importante de conducere și control a unor persoane fără pregătirea tehnică necesară poate afecta atât siguranța zborurilor, cât și funcționarea întregului sistem de reglementare.

Expertul a făcut referire și la modul în care sunt tratate companiile aeriene private. În acest context, el a invocat situația FlyOne, afirmând că favorizarea, protejarea sau, dimpotrivă, exercitarea unor presiuni asupra operatorilor în funcție de interese politice ar demonstra lipsa de independență a Autorității Aeronautice Civile.

Potrivit lui Rogov, gestionarea pieței de către persoane fără suficientă experiență profesională poate produce pierderi pentru buget și poate duce la plecarea specialiștilor din sector. El consideră că mecanismele de reglementare trebuie folosite exclusiv pentru aplicarea normelor internaționale în domeniu, inclusiv a standardelor EASA și ICAO.

În lipsa unor schimbări, expertul avertizează că Republica Moldova ar putea ajunge pe o „listă neagră”, situație care ar afecta posibilitatea companiilor aeriene moldovenești de a opera în spațiul european și ar limita dezvoltarea sectorului aviatic național.

Pentru evitarea unui asemenea scenariu, Rogov propune depolitizarea Autorității Aeronautice Civile și asigurarea independenței inspectorilor de zbor. De asemenea, el pledează pentru organizarea unei consfătuiri naționale în domeniul aviației, la care să participe specialiști cu experiență, precum și pentru crearea unui Consiliu Național de Aviație fără afiliere politică.

Printre măsurile propuse se numără și valorificarea infrastructurii aeroportuare regionale din Bălți și Cahul pentru zboruri low-cost și transport cargo. Expertul a îndemnat conducerea țării să limiteze implicarea politicului în sectorul aviatic, avertizând că problemele interne ar putea afecta inclusiv reputația Republicii Moldova în fața instituțiilor internaționale din domeniu.