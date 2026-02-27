Experți, despre reintegrare: Tiraspolul caută beneficii economice fără concesii

Negocierile în format 1+1 dintre Chișinău și Tiraspol au fost reluate după o pauză de 15 luni, într-un context geopolitic marcat de războiul din Ucraina și de diminuarea sprijinului Moscovei pentru regiunea transnistreană. Potrivit experților, dialogul a fost relansat într-un moment în care Republica Moldova are o poziție externă mai consolidată, iar procesul de integrare europeană devine atât un instrument de presiune, cât și o oportunitate pentru Tiraspol.

Reuniunea de ieri dintre delegațiile celor două părți a marcat reluarea oficială a dialogului politic direct. În cadrul întâlnirii, părțile au convenit asupra creării unor grupuri de lucru în domeniile educației, economiei și transportului.

Totodată, pe agendă au revenit subiecte sensibile, precum situația școlilor cu predare în limba română, problema fermierilor din Dubăsari, libera circulație a jurnaliștilor și respectarea drepturilor omului în regiune.

Potrivit fostului vicepremier pentru Reintegrare, George Bălan, Tiraspolul va încerca să obțină avantaje economice fără a face pași politici reali spre reintegrare.

„Negociatorul de la Chișinău a fost tranșant, a fost clar. Nu cred că aceste mesaje vor fi transmise în stânga Nistrului. Cel mai probabil vor fi ciopârțite și vor fi scoase doar anumite pasaje care le-ar conveni. Vedeam deja că domnul Ignatiev rupea din context și spunea că nu există încălcări ale drepturilor omului. Dar, pentru partenerii internaționali prezenți la dialog, mesajele au fost clare: Republica Moldova dorește reintegrarea și o va face pe cale pașnică, pas cu pas”, a declarat George Bălan.

La rândul său, politologul Cristian Pârvulescu a subliniat că actualul context geopolitic este mai puțin favorabil pentru Tiraspol decât în urmă cu două sau trei decenii.

„Rusia este principalul sprijin al regimului de la Tiraspol, dar astăzi nu se află într-un moment favorabil. Războiul din Ucraina contează. Tiraspolul nu prea are viitor și va trebui să găsească o soluție. Va încerca să negocieze și să profite de situația complicată a Republicii Moldova pentru a obține cât mai multe concesii. Important este că Guvernul Republicii Moldova nu a făcut nicio concesie și și-a exprimat clar poziția”, a afirmat Pârvulescu.

Întâlnirea s-a remarcat printr-un schimb de mesaje ferme. Chișinăul a reiterat obiectivul reintegrării pașnice și a pus accent pe problema drepturilor omului în regiune, în timp ce Tiraspolul a respins acuzațiile și a insistat asupra accesului la facilitățile comerciale oferite de Uniunea Europeană.