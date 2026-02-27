Fostul primar de Boldurești, Nicanor Ciochină, a fost condamnat la 7 ani de închisoare pentru accidentarea mortală a unui adolescent de 14 ani, Mihăiță, și părăsirea locului faptei. Sentința a fost pronunțată vineri, 27 februarie, de magistrații Judecătoriei Chișinău, sediul Buiucani.

Cazul vizează tragedia produsă în februarie 2024, când Ciochină este acuzat că ar fi lovit mortal cu automobilul un băiat din localitate, după care ar fi fugit de la locul accidentului.

Procurorii au susținut în instanță că ulterior inculpatul ar fi încercat să ascundă urmele impactului, înscenând o altă coliziune cu implicarea mașinii avariate, pentru a evita răspunderea penală.

În cadrul procesului, acuzarea a solicitat o pedeapsă de 9 ani de închisoare. Instanța a decis însă aplicarea unei pedepse de 7 ani.

Raisa Ciurel, care și-a pierdut fiul acum doi ani, a izbucnit în lacrimi la pronunțarea sentinței.

În dosar figurează și un medic stomatolog, considerat complice. Potrivit anchetei, acesta l-ar fi ajutat pe Ciochină să identifice o mașină identică celei implicate în accident și să monteze plăcuța cu numărul de înmatriculare pe un alt automobil, în încercarea de a crea o versiune alternativă a producerii accidentului.

Pe parcursul procesului, Nicanor Ciochină a negat acuzațiile și a declarat că dosarul ar avea o motivație politică.

Decizia poate fi contestată la instanța superioară, conform procedurii legale.