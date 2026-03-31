Experții cred că Transnistria se apropie de colaps financiar și depinde complet de Chișinău

Experții consideră că Transnistria se apropie de un colaps financiar și este complet dependentă de Chișinău. Acest lucru a fost discutat luni seară în cadrul programului „Noua Săptămână cu Anatolie Golea” de la TV8.

„Voi spune ceva banal, dar regimul este în agonie. Nici măcar nu sunt în pragul colapsului financiar, ci deja trec de pragul colapsului financiar. Din 2025, situația de la Tiraspol a continuat să se deterioreze și nu există niciun indiciu că se poate îmbunătăți. Existența sa depinde în proporție de 30% de Rusia și 70% de Chișinău. Începând cu 1 ianuarie 2025, sistemul construit pe resurse energetice gratuite, contrabandă și scheme de electricitate gri a luat sfârșit”, a declarat fostul vicepreședinte al parlamentului, Alexandru Slusari.

Eugen Ceban, redactor al proiectului media „Most”, a subliniat că „regiunea transnistreană se află într-o criză economică și financiară permanentă și nimeni nu poate schimba această tendință.”

„Modelul financiar sub care a trăit Transnistria în ultimele decenii s-a încheiat anul trecut. Anterior, exista gaz gratuit, ceea ce permitea finanțarea a până la 50% din cheltuielile bugetului local, dar acum a dispărut. Întregul sistem actual de aprovizionare cu gaze a regiunii, o formă de „subvenționare” rusească a Tiraspolului, s-ar putea prăbuși într-o clipă. Este imposibil să oprești degradarea economică a regiunii; aceasta poate fi doar încetinită sau accelerată. Moscova continuă să „subvenționeze” regiunea prin achiziționarea de gaze prin intermediul unor companii intermediare din Dubai, dar aceste volume sunt insuficiente pentru a genera energie electrică. Sistemul în sine s-ar putea prăbuși în orice moment, din motive independente de voința Chișinăului și Tiraspolului. De exemplu, o bancă europeană ar putea bloca tranzacțiile, lăsând malul stâng fără gaze”, a spus Ceban.

Potrivit acestuia, situația financiară și economică din regiune rămâne „constant dificilă” din cauza aprovizionării limitate cu gaze, iar acest lucru are deja un impact asupra componentei sociale. El a menționat că autoritățile transnistrene au anunțat inițial că angajații din sectorul public își vor primi salariile de două ori pe lună – pe 20 și 31 ale fiecărei luni – dar acum au prelungit perioada de plată până pe 9 a lunii următoare.

„Acest lucru indică faptul că situația este foarte gravă. Criza economică durează de la începutul anului 2025 și nu există nicio indicație că se va îmbunătăți. Rusia poate regla rata de degradare și severitatea crizei financiare prin creșterea aprovizionării cu gaze și a altor ajutoare, dar nu cred că cineva este în măsură să inverseze această tendință”, a remarcat Ceban.

Expertul Asociației WatchDog, Andrei Curăraru, consideră că, în situația actuală, „Tiraspolul este obligat să aleagă între plata tranzitului de gaze sau salarii și pensii, deoarece bugetul duce lipsă de fonduri pentru toate cheltuielile”.

„Gazele rămân o prioritate, motiv pentru care termenele limită pentru plata salariilor din sectorul public sunt amânate. Dar nu mai sunt suficienți bani pentru a plăti tranzitul de gaze, darămite gazele în sine”, a spus expertul.