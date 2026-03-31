Schimbare în Parlament: Silvia Bondarenco, propusă pentru mandatul de deputat după demisia lui Nicolae Botgros

Locul rămas vacant în Parlament după retragerea lui Nicolae Botgros ar urma să fie ocupat de Silvia Bondarenco, candidat supleant pe lista PAS. Comisia Electorală Centrală a făcut deja primul pas procedural, solicitând Curții Constituționale validarea mandatului.

Decizia a fost adoptată în ședința CEC din 31 martie, după ce instituția a constatat oficial vacanța mandatului de deputat atribuit Partidului Acțiune și Solidaritate. Succesorul a fost desemnat în conformitate cu lista electorală a formațiunii pentru alegerile parlamentare din septembrie 2025.

„Vacanța mandatului a survenit urmare a cererii de demisie depusă de Botgros Nicolae, ales pe lista Partidului Politic „Partidul Acțiune Solidaritate”. Comisia va propune Curții Constituționale de a declara ales și de a valida mandatul de deputat al candidatului supleant Bondarenco Silvia de pe lista aceluiași partid”, se arată în comunicatul de presă al Comisiei Electorale Centrale.

Nicolae Botgros și-a depus mandatul la sfârșitul lunii martie, menționând că implicarea sa politică a avut drept scop susținerea parcursului european al Republicii Moldova.

Silvia Bondarenco, născută în 1967, este din Chișinău, are studii pedagogice și activează în prezent în cadrul Agenției Servicii Publice, potrivit informațiilor publice disponibile.