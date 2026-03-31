Nicușor Dan: Republica Moldova rămâne o prioritate strategică pentru România

Republica Moldova rămâne o prioritate strategică pentru România, iar sprijinul pentru integrarea europeană și apropierea economică dintre cele două state va continua. Declarațiile au fost făcute de Nicușor Dan în cadrul conferinței „The Economist Romania Government Roundtable”.

„Republica Moldova este și va rămâne o preocupare importantă pentru România. Vom continua să sprijinim integrarea sa în Uniunea Europeană și o integrare a celor două economii.”

În același context, oficialul a vorbit despre parcursul economic al României după aderarea la Uniunea Europeană, pe care îl consideră un succes major. „Aderarea României la Uniunea Europeană a fost o poveste de mare succes. Țara noastră avea un decalaj istoric față de țările dezvoltate, pe care l-a redus considerabil. În anul 2000, România avea doar 26% din PIB-ul mediu pe cap de locuitor al UE și am ajuns astăzi aproape la 80%. Suntem astăzi la aproape 80%. Este important să subliniem aceste lucruri pentru că bombardamentul constant cu știri negative ne face să pierdem imaginea de ansamblu.”

Pentru perioada următoare, Nicușor Dan a enumerat mai multe direcții esențiale pentru dezvoltarea României, inclusiv reformarea instituțiilor și consolidarea economiei. „Reforma instituțiilor reprezintă o prioritate a mandatului meu, astfel încât acestea să poată pune bazele unei creșteri economice solide. Calitatea instituțiilor și modul în care acestea influențează prosperitatea tuturor românilor sunt esențiale.”

Un alt scop important este aderarea României la OCDE, despre care spune că este realizabil în perioada apropiată. „Un obiectiv primordial pentru România este aderarea la OCDE în acest an. Suntem în grafic și acest lucru se datorează în mare măsură și colaborării între partidele politice. Este o etichetă care va spune lumii că țara noastră are o guvernanță economică similară cu cele mai bogate țări.”

De asemenea, trecerea la moneda euro și integrarea mai profundă în economia europeană rămân priorități strategice. „Trecerea la moneda Euro trebuie să fie un alt obiectiv major pentru România. România își dorește o Uniune Europeană mai puternică economic, cu o Piață Unică funcțională, dar ca aceste lucruri să se reflecte în venituri mai mari pentru oameni și în companii mai competitive este necesară integrarea în nucleul economiei europene. Susținem inclusiv o piață energetică unică europeană în care energia nucleară să joace un rol mai important.”

În final, oficialul a subliniat și importanța viitorului buget european, care ar trebui să reducă diferențele de dezvoltare dintre statele membre. „Totodată, Uniunea trebuie ca în următorul buget pentru 2028-2034 să atingă un echilibru între competitivitate și coeziune în așa fel încât să își crească relevanța economică globală fără să adâncească decalajul de dezvoltare între țări.”