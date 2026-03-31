Noi înregistrări ale discuțiilor dintre oficialii maghiari și ruși

Noi înregistrări ale discuțiilor dintre oficialii maghiari și ruși au fost publicate. „Sunt mereu la dispoziția dumneavoastră”, i-a spus ministrul de Externe din Ungaria omologului său din Rusia. Oficialii maghiari au fost acuzați că au transmis rușilor informații despre Uniunea Europeană.

Înregistrările conversațiilor dintre Serghei Lavrov și Peter Szijjarto ar arăta că ministrul maghiar era pregătit să promoveze interesele Moscovei în cadrul UE, potrivit Nexta.

Într-una dintre conversații, Lavrov a solicitat ridicarea sancțiunilor împotriva unei rude a oligarhului Alisher Usmanov. Szijjarto a răspuns că Ungaria, împreună cu Slovacia, pregătește deja o propunere corespunzătoare. Ulterior, ruda a fost eliminată de pe lista sancțiunilor.

La sfârșitul uneia dintre conversațiile înregistrate și publicate, Peter Szijjarto a menționat o vizită la noul sediu al Gazprom adăugând că „sunt mereu la dispoziția dumneavoastră”.

Conform unor oficiali europeni, stilul de comunicare al lui Szijjarto cu Lavrov amintește mai mult de un contact între o „sursă și un intermediar” decât de o conversație între politicieni egali.

Anterior, s-a mai relatat că Ungaria ar fi putut transmite Moscovei detalii despre discuții închise în UE.