Explozie pe o clădire în construcție din Durlești: Pompierii au intervenit

Un incendiu s-a produs în urma unei explozii, în această seară, pe o clădire în construcție din orășelul Durlești.

Potrivit unor imagini video, din construcție se vede ieșind fum negru, iar mai multe persoane fiind speriate.

Ofițerul de presă al Inspectoratului General pentru Situații de Urgență (IGSU), Liliana Pușcașu, ne-a comunicat că în zonă s-a auzit o bubuitură pe o clădire aflată în construcție.

La fața locului au intervenit două echipaje de pompieri.