Actualitate

Explozie pe o clădire în construcție din Durlești: Pompierii au intervenit

Photo of Timpul.md Timpul.md4 iunie 2026
0 0

Un incendiu s-a produs în urma unei explozii, în această seară, pe o clădire în construcție din orășelul Durlești.

Potrivit unor imagini video, din construcție se vede ieșind fum negru, iar mai multe persoane fiind speriate.

Ofițerul de presă al Inspectoratului General pentru Situații de Urgență (IGSU), Liliana Pușcașu, ne-a comunicat că în zonă s-a auzit o bubuitură pe o clădire aflată în construcție.

La fața locului au intervenit două echipaje de pompieri.

Cuvinte cheie
Photo of Timpul.md Timpul.md4 iunie 2026
0 0
Photo of Timpul.md

Timpul.md

Comentează

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *