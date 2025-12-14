Exploziile din Odesa au zguduit satele din sud-estul Moldovei

Ecourile războiului din Ucraina au fost resimțite din nou în Republica Moldova, după ce exploziile din regiunea Odesa, produse în noaptea de 12 spre 13 decembrie, au fost auzite în localitățile de la frontieră. În satul Tudora, raionul Ștefan Vodă, locuitorii spun că bubuiturile au durat mai multe ore și au fost însoțite de vibrații puternice, trezindu-i din somn.

Localnicii afirmă că zgomotele au început după miezul nopții și au continuat până dimineața, iar unii spun că au observat și drone survolând zona.

Sătenii menționează că nu este prima dată când trăiesc astfel de nopți tensionate, exploziile fiind auzite frecvent de la începutul războiului, satul aflându-se chiar la granița cu Ucraina.

Autoritățile de la Chișinău reamintesc că, pe parcursul conflictului, mai multe drone folosite de Rusia au încălcat spațiul aerian al Republicii Moldova, unele prăbușindu-se pe teritoriul țării. În aceste cazuri, diplomații ruși au fost convocați la Ministerul Afacerilor Externe, însă Moscova a negat implicarea.

În paralel, Ucraina a fost lovită masiv de atacuri rusești. Peste un milion de oameni au rămas fără electricitate, iar regiunea Odesa a fost ținta celui mai amplu atac aerian de până acum, soldat cu avarierea infrastructurii energetice și întreruperea apei, căldurii și transportului. Cel puțin patru persoane au fost rănite.

Atacurile au afectat și alte regiuni, inclusiv Herson și Nikolaev, iar centrala nucleară de la Zaporojie a rămas temporar fără alimentare electrică externă. Ucraina a ripostat cu lovituri asupra unor obiective de pe teritoriul Rusiei, unde au fost raportate incendii și victime. Potrivit Moscovei, în cursul nopții au fost doborâte zeci de drone ucrainene.