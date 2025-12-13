A treia seară de proteste în România: Oamenii cer revocarea Liei Savonea și demiteri

A treia noapte de proteste pentru o justiție independentă. În Piața Victoriei din București s-au aprins din nou luminițele. Mii de oameni, nemulțumiți de starea justiției au cerut măsuri rapide pentru a rezolva problemele sesizate de jurnaliști și reclamate de unii magistrați. Alte manifestații au avut loc și în țară, așa cum au fost și joi seară. Protestatarii cer revocarea Liei Savonea și demiteri.

Proteste pentru independența justiției sunt anunțate și în weekend. Duminică, în București, protestatarii vor să organizeze și un marș de la Universitate la Piața Victoriei.

Protestul pentru independența Justiției din Piața Victoriei din Capitală s-a încheiat după ora 22:00. Au participat aproximativ 4.000 de oameni. Manifestanții au strigat „Respect, Raluca” și au aplaudat-o pe judecătoarea Raluca Moroșanu, care, la conferința de presă Curții de Apel București, și-a arătat solidaritatea față de colegul ei, Laurențiu Beșu, care apare în documentarul Recorder.

Mii de persoane s-au adunat să protesteze, vineri seară, în Piața Victoriei din Capitală, în urma dezvăluirilor din documentarul Recorder privind problemele din justiție. O cruce din lemn pe care scrie „Justiția română a fost adusă în fața Guvernului”. A fost aprinsă și o candelă.

Protestatarii au afișat pancarte cu mesaje precum: „Împuscați, bătuți, gazați, niciodată resemnați”, „De la tinerețe pân’ la bătrânețe, ne-ați ținut numai prin piețe”, „Toți pentru justiție”, „M-a sunat Lia, mă duc să vorbesc”, „Justiție, nu corupție”.

Oamenii au strigat: „Justiție fără telefoane”, „Demisia”, „Ce face Lia cu justiția? Apără corupția”, „Lia, Lia, te sună pușcăria”, „Noi vrem dreptate, nu imunitate”, „Magistrați independenți, nu obedienți”.

Totodată, aceștia au cerut demisia președintei Înaltei Curți de Casație și Justiție, Lia Savonea, a ministrului Afacerilor Interne, Cătălin Predoiu, a ministrului Justiției, Radu Marinescu, și a procurorului-șef al DNA, Marius Voineag.

Proteste și în marile orașe

Sute de oameni au ieșit în stradă în multe alte orașe din țară, pentru a cere justiție corectă și independentă.

La Brașov, 200 de oameni s-au strâns la protest, în fața Tribunalului. Manifestații în favoarea unei justiții independente și corecte au fost și la Cluj-Napoca, unde 200 de persoane au scandat în fața Curții de Apel, dar și la Sibiu.

La Craiova, zeci de protestatari au ieșit în stradă. Printre ei, angajați din sistemul judiciar. Protest a fost și la Iași, în fața Judecătoriei. Zeci de persoane au cerut o justiție corectă și la Galați. Proteste au fost și la Timișoara și în alte orașe din țară.

Secția pentru judecători a Consiliului Superior al Magistraturii a anunțat vineri că a decis sesizarea Inspecției Judiciare pentru efectuarea de verificări în legătură cu aspectele semnalate în materialul de presă difuzat de Recorder.

„Față de aspectele difuzate public în mass-media, Secția pentru judecători a Consiliului Superior al Magistraturii a decis sesizarea Inspecției Judiciare pentru efectuarea de verificări în raport cu aspectele semnalate în materialul de presă difuzat de Recorder”, transmite, într-un comunicat, Secția pentru judecători a CSM.

Și Secția de procurori a CSM a anunțat joi că va face verificări în legătură cu acuzațiile aduse de câțiva magistrați în documentarul Recorder.

În documentar apar mai mulți procurori și judecători, unii cu identitatea protejată, care dezvăluie modul în care conducerea Curții de Apel București schimba în mod curent judecătorii din completuri pentru a obține decizii favorabile unor persoane acuzate de corupție. Printre dosarele analizate se numără cele ale lui Marian Vanghelie, Cristian Burci și Puiu Popoviciu.

Judecătorul Laurențiu Beșu face dezvăluiri despre fapte grave petrecute la Curtea de Apel București, instanță unde a activat o perioadă, după ce a fost mutat, prin delegare, de la Tribunalul Giurgiu. Beșu declară că noii săi colegi i-au spus că a fost mutat pentru că nu se mai dorea ca el să mai facă parte din completul care îl judeca pe medicul Mircea Beuran, acuzat de corupție.

Afirmațiile lui Beșu au fost întărite de judecătoarea Raluca Moroșanu, care a intervenit în conferința de presă convocată joi de conducerea Curtea de Apel București.