Scandal imobiliar la Codru. Victor Chironda: Asta va fi o catastrofă

Un proiect imobiliar de amploare ar putea provoca probleme majore locuitorilor din orașul Codru, municipiul Chișinău. Este vorba despre un complex de șapte blocuri, cu aproximativ 400 de apartamente, planificat pe un teren cu o singură cale de acces. Proiectul a stârnit un adevărat ping-pong de acuzații între primar, consilierii locali, dezvoltatori și locatari.

Ultima ședință a Consiliului Local, în care s-a votat reexaminarea proiectului, a fost marcată de schimburi tensionate de replici și acuzații directe.

Locuitorii din Codru vorbesc despre suspiciuni de înțelegeri între dezvoltator și unii consilieri locali și se opun construcțiilor de mari dimensiuni planificate în zonă.

Primarul orașului Codru, Stelian Malic, afirmă că s-a opus acestui proiect imobiliar.

„Noi am făcut consultațiile publice, așa cum cere legea. Și în cadrul acelei consultări publice, oamenii, dar în primul rând eu, mi-am exprimat dezacordul total față de acest proiect. Deci, ce am spus eu: infrastructura orașului Codru nu mai permite să fie construite alte blocuri”, a declarat primarul orașului Codru, Stelian Manic.

Complexul de șapte blocuri de locuințe, prevăzut în planul urbanistic zonal, ar urma să fie construit pe un teren unde funcționează în prezent un depozit de metale și unde există o singură cale de acces către orașul Codru. Dezvoltatorii susțin însă că proiectul prevede inclusiv locuri de parcare subterane.

„Avem sută la sută acoperire cu locuri de parcare multietajată în subterană. Trei nivele de parcare”, a menționat proprietarul terenului și dezvoltatorul, Radu Iacovlev.

„Chiar dacă planul urbanistic zonal prevede anumite locuri de parcare în subteran. Asta nu presupune că ele vor fi construite. Pentru că noi avem deja situații că, deși în PUZ au fost prevăzute locuri de parcare subterană, ele nu au fost construite. Pentru că ei au dreptul, la etapa următoare de proiectare, să facă abatere de la PUZ”, a declarat urbanistul Victor Chironda.

O altă problemă semnalată de urbanistul Victor Chironda este faptul că terenul nu este potrivit pentru construcții de mari dimensiuni.

„După planul urbanistic al orașului Codru, acolo zona este parțial inundabilă, parțial este eroziune, deci, alunecări de teren posibile. Nu mai zic de cei care au deja case unifamiliare acolo. Asta va fi o catastrofă. Când în preajma sau la 15 metri de casa ta, o să apară o clădire de 15 nivele, practic, socoate că ți-ai pierdut casa”, a mai spus Victor Chironda.

Primăria orașului Codru urmează să stabilească data următoarei ședințe a Consiliului Local, când subiectul va fi dezbătut din nou.