Tragedie în Chișinău: Un autobuz a accidentat mortal un pieton

Un accident mortal s-a produs astăzi, în jurul orei 16:10, pe strada Voluntarilor din municipiul Chișinău. Un autobuz a accidentat un pieton de circa 40 de ani.

Potrivit Poliției, conducătorul autobuzului de rută, un bărbat de 58 de ani, a accidentat pietonul atunci când pornea din stație. Preliminar, bărbatul și-ar fi pierdut echilibrul și a căzut pe carosabil.

În urma traumatismelor suferite, pietonul a decedat la fața locului, până la sosirea medicilor.

Pe caz a fost inițiată o anchetă, iar toate circumstanțele urmează a fi stabilite.

„Facem apel către toți participanții la trafic să manifeste maximă prudență, să respecte regulile de circulație și să adopte un comportament responsabil în trafic”, îndeamnă Poliția.