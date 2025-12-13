Alocația la naștere se va mări cu 500 de lei, iar pensiile vor fi indexate cu 6,8%

Alocația acordată la nașterea copilului va ajunge la 21 886 de lei în anul viitor, cu 536 de lei mai mare. Totodată, copiii cu vârsta de până la doi ani vor continua să primească o indemnizație lunară de o mie de lei, cuantum care se păstrează din 2022.

Prevederile se regăsesc în proiectul legii bugetului asigurărilor sociale de stat (BASS) pentru anul 2026, votat de Parlament în prima lectură.

Proiectul mai stabilește indexarea pensiilor și a prestațiilor sociale cu 6,8%, începând cu 1 aprilie 2026. Potrivit documentului, peste 665 de mii de persoane vor beneficia de pensii anul viitor.

Bugetul asigurărilor sociale de stat pentru 2026 este estimat la 51,45 miliarde de lei, atât la venituri, cât și la cheltuieli, ceea ce reprezintă o creștere de 4,2% față de anul curent. Cea mai mare parte a cheltuielilor este destinată protecției persoanelor în etate, pentru care sunt prevăzute peste 34 de miliarde de lei.

Documentul mai prevede majorarea fondurilor pentru sprijinirea familiilor vulnerabile, a persoanelor cu dizabilități și a copiilor, precum și investiții în servicii sociale. Printre acestea se numără crearea a 2 mii de noi locuri de creșă și extinderea rețelei de centre pentru victimele violenței în familie. Proiectul urmează să fie examinat de Parlament în lectura a doua.