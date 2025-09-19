Extrădarea lui Vlad Plahotniuc a fost reluată, după demersurile echipei sale de avocați, susține Lucian Rogac

Ministerul Justiției din Grecia a revenit asupra deciziei de a suspenda procesul de extrădare a fostului lider democrat Vladimir Plahotniuc. Anunțul a fost făcut de avocatul Lucian Rogac, care a subliniat că reluarea procedurii s-a produs la insistența apărării.

„Vă anunț oficial că, datorită eforturilor avocaților, Ministerul Justiției din Grecia a anulat suspendarea procesului de extrădare a domnului Vladimir Plahotniuc. În consecință, clientul meu va reveni în Republica Moldova conform graficului stabilit anterior”, a scris Rogac, într-o postare pe Facebook.

De asemenea, acesta a reiterat că Plahotniuc insistă în continuare să fie adus acasă și a rugat presa să nu reintepreteze faptele.

„Solicităm presei de la Chișinău să reflecte cazul responsabil, pe baza informațiilor verificate. Totodată, reiterăm că domnul Plahotniuc și echipa sa au solicitat de la început aplicarea procedurii simplificate de extrădare, iar întârzierile nu au fost generate de noi”, a transmis Rogac.

Primul care a relatat despre reluarea procedurii a fost canalul de Telegram SPPOT, care a scris că astfel „ar fi fost dejucate tentativele Chișinăului de a tergiversa extrădarea”. Ulterior, informația a fost confirmată și pentru Ziarul de Gardă de instituțiile responsabile din Republica Moldova, care au precizat că Vlad Plahotniuc urmează să fie adus în Republica Moldova pe 25 septembrie.