Fadei Nagacevschi a fost surprins la CEC alături de liderii PDMM: Formațiunea a depus lista candidaților pentru parlamentare

Fadei Nagacevschi, fost ministru al Justiției și ex-membru al PDCM, a fost surprins la sediul Comisiei Electorale Centrale alături de liderii PDMM, în momentul în care formațiunea și-a depus oficial lista candidaților pentru alegerile parlamentare.

Imaginile difuzate îl arată pe Fadei Nagacevschi alături de liderul PDMM, Vlad Cebotari, dar și de alți membri ai formațiunii, alimentând astfel speculațiile privind o posibilă afiliere sau colaborare politică.

Deocamdată, nici fostul ministru și nici reprezentanții formațiunii nu au confirmat oficial o eventuală cooptare în partid.

Fadei Nagacevschi, vicepreședintele Partidului Dezvoltării și Consolidării Moldovei (PDCM), a decis să părăsească formațiunea politică, exprimându-și dezacordul față de modul în care a fost întocmită lista electorală pentru alegerile parlamentare din 28 septembrie. Anunțul a fost făcut de liderul partidului, Ion Chicu, care a explicat că nemulțumirea lui Nagacevschi a fost legată de criteriul de repartizare a candidaților, în special de plasarea pe poziții fruntașe a unor colegi din raioanele mai puțin dezvoltate, cum ar fi Glodeni, Rîșcani sau Fălești.