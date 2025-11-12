Cinci deputați PAS pleacă din Parlament: Printre aceștia, Maria Acbaș și Constantin Cheianu

Deputații Partidului Acțiune și Solidaritare, Maria Acbaș, Constantin Cheianu, Roman Cojuhari, Viorel Bostan și Nicolae Drăgănel, au decis să renunțe la mandat și au ales să-și continue activitatea pe care o aveau înainte, a anunțat speakerul Igor Grosu.

„Vă mulțumim, colegi, pentru munca pe care ați depus-o și cu siguranță, vom fi în continuare o echipă și fiecare va munci pentru pace, dezvoltare, UE și pentru o Moldovă membră a Uniunii Europene”, a spus Igor Grosu.

Anunțul vine după ce în spațiul public a apărut informația că firma administrată Maria Acbaș, în Găgăuzia, ar fi primit, prin persoane interpuse, circa 20 de mii de euro care ar fi provenit de la Ilan Șor, în anul 2023, în perioada campaniei electorale. Informația apare în raportul transmis autorităților de Serviciul de Informații și Securitate încă acum doi ani, dar ieșit la iveală acum.