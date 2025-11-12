R. Moldova denunță acordul cu privire la călătoria fără vize a cetățenilor din CSI

Cabinetul de Miniștri a denunțat în ședința de miercuri, 12 noiembrie, șapte acorduri încheiat cu statele membre ale Comunitatea Statelor Independente (CSI). Ministerul Afacerilor Externe va notifica Comitetului Executiv al CSI despre denunțarea acestor acorduri. Hotărârea va intra în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.

Vicepremierul Mihai Popșoi a menționat că aceste acorduri nu-și mai au actualitatea, deoarece Republica Moldova nu mai participă la acestea din anii ’90 și multe dintre ele au fost denunțate de fondatorii CSI.

Acordul denunțat ce prezintă cel mai mare interes este cel cu privire la călătoria fără vize a cetățenilor statelor CSI pe teritoriul membrilor acesteia. Potrivit lui Mihai Popșoi, Federația Rusă a denunțat acest acord în anul 2000. Kazahstanul – în anul 2001, Turkmenistanul l-a denunțat în 1999, iar Uzbekistan l-a denunțat în 2001.

Mihai Popșoi a menționat că denunțarea acestui document nu va afecta călătoriile cetățenilor moldoveni în țările CSI, deoarece Republica Moldova are încheiat acorduri bilaterale cu țările CSI cu excepția a două țări – Tadjikistan și Kîrgîzstan.

„Pentru cetățenii Republicii Moldova, dar și pentru cetățenii statelor CSI, denunțarea acordului de astăzi nu aduce nicio schimbare. Așa cum au călătorit până acum în țările din CSI, în baza acordurilor bilaterale care rămân în vigoare, la fel o vor putea face și în continuare. Excepție fac doar două state, Tadjikistan și Kârgâzstan, cu care Republica Moldova nu are acorduri privind regimul de călătorie fără vize. În rest, regimul de călătorie rămâne același. Practic, decizia de astăzi nu afectează cetățenii noștri, ci are scopul de a face ordine, întrucât acordurile din cadrul CSI nu mai aduceau beneficii Republicii Moldova”.

Până în prezent, Republica Moldova a denunțat 64 de tratate CSI, în cadrul unui proces continuu de aliniere a politicilor naționale și de modernizare a cadrului legislativ și economic al țării la standardele și normele UE.

Acordurile denunțate:

Acordul cu privire la măsurile de asigurare a ameliorării achitărilor dintre organizațiile economice ale statelor membre ale CSI, încheiat la Tașkent la 15 mai 1992.

Acordul privind principiile perceperii impozitelor indirecte la exportul și importul mărfurilor (lucrărilor, serviciilor) dintre statele participante la Comunitatea Statelor Independente, încheiat la Moscova la 25 noiembrie 1998.

Acordul cu privire la călătoria fără vize a cetățenilor statelor Comunității Statelor Independente pe teritoriul membrilor acesteia, încheiat la Bișkek la 9 octombrie 1992.

Acordul privind principiile și ordinea efectuării transporturilor militare, încheiat la Tașkent la 15 mai 1992.

Acordul cu privire la colaborarea în domeniul utilizării gazelor naturale comprimate în calitate de combustibil pentru motoarele mijloacelor de transport auto, semnat la Minsk la 26 mai 1995.

Acordul privind cooperarea în domeniul chimiei și petrochimiei, semnat la Moscova la 9 septembrie 1994.