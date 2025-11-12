Șeful SPPS, demis din cauza subordonaților implicați în schema TUX

Directorul Serviciului de Protecție și Pază de Stat (SPPS), Vasile Popa, și adjunctul său, Vitalie Lupașcu, au fost demiși din funcție, pe fundalul suspiciunilor că mai mulți angajați ai instituției ar fi implicați în dosarul TUX, potrivit surselor Pro TV. Popa susține însă că plecarea sa este o decizie voluntară. Ministra Afacerilor Interne a refuzat să ofere un răspuns privind cauza destituirii celor doi.

Vasile Popa spune că decizia de a demisiona de la șefia Serviciului de Pază și Protecție de Stat (SPPS) a fost una personală și voluntară. Întrebat de TV8 dacă angajați ai instituției ar fi fost implicați în schema piramidală TUX Moldova, Popa a evitat să răspundă.

„Este decizia mea, este o decizie voluntară. Am plecat, asta e tot. – Deci motivul nu vreți să-l divulgați? – Este decizia mea de a pleca din funcția dată (…) Eu nu cunosc despre altfel de cercetare, dacă sunt ofițeri care au fost vizați, urmează să contactați INI sau poliția ca să vă dea ei comentarii la subiectul dat”, a spus Vasile Popa.

Potrivit unor surse ale Telegraph, decizia Maiei Sandu de a destitui conducerea SPPS ar fi fost luată după ce un raport intern ar fi ajuns pe masa președintei. Documentul ar fi vizat mai multe aspecte sensibile din activitatea SPPS, inclusiv unele achiziții de armament din Israel și lucrări de construcție realizate la sediul instituției fără autorizațiile necesare, situație în care ar fi fost afectat și un imobil cu statut de monument istoric.

Aceleași surse susțin că raportul ar fi menționat și semnarea unui contract între SPPS și o companie despre care s-ar fi indicat existența unor legături cu persoane apropiate familiei Popa.

Astăzi, ministra Afacerilor Interne, Daniella Misail-Nichitin, a fost întrebată, după ședința Guvernului, dacă demiterea șefului SPPS și a adjunctului acestuia, vehiculată ieri pe canale de Telegram și făcută publică dis-de-dimineață are vreo legătură cu dosarul TUX.

„Colegi, Ministerul Afacerilor Interne are alte competențe. Vă rog, tot ce ține de decizia doamnei președinte de a demite conducerea SPPS să solicitați de la acest serviciu”, a răspuns ministra.

Președinta Maia Sandu a semnat astăzi cererile de demisie a șefului Serviciului de Protecție și Pază de Stat (SPPS), Vasile Popa, și a unuia dintre adjuncți, Vitalie Lupașcu.

Vasile Popa a fost bodyguard al Maiei Sandu. În august 2022, președinta i-a conferit gradul special de colonel, iar la 27 ianuarie 2023 Vasile Popa a primit gradul special de general-maior.