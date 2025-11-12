Renato Usatîi, după întâlnirea cu senatorii din România: Doar prin cooperare sinceră și deschisă putem asigura stabilitate și siguranță în regiunea noastră

Președintele fracțiunii Partidului Nostru din Parlamentul Republicii Moldova, Renato Usatîi, în calitate de vicepreședinte al Comisiei pentru securitate națională, apărare și ordine publică, a participat la o întrevedere cu membrii Comisiei pentru apărare, ordine publică și siguranță națională din Senatul României.

„Am discutat despre necesitatea unui dialog constructiv, bazat pe interesele cetățenilor țărilor noastre, dar și pe contextul mai larg al securității regionale. Cred că doar prin cooperare sinceră și deschisă putem asigura stabilitate, siguranță și dezvoltare în regiunea noastră”, a declarat Renato Usatîi.

O delegație a Comisiei pentru apărare, ordine publică și siguranță națională din Senatul României se află într-o vizită în Republica Moldova în perioada 11 – 13 noiembrie. Delegația este condusă de senatoarea Nicoleta Pauliuc, președinta Comisiei.