Fadei Nagacevschi, despre întoarcerea lui Plahotniuc: A plecat sub garanția Statelor Unite și tot sub garanția Statelor Unite va fi adus în R. Moldova

Fostul ministru al Justiției, Fadei Nagaceschi consideră că reținerea lui Vlad Plahotniuc în Grecia nu este o chestiune întâmplătoare și ar putea fi parte a unui plan girat chiar de către el. Mai mult, acesta nu crede că acesta ar face jocul rușilor, ci, mai degrabă al americanilor, care l-au luat sub protecția lor după plecarea din Republica Moldova.

„Haideți să ne amintim cum a plecat Plahotniuc. Ultima discuție a fost cu domnul Hogan, ambasadorul Statelor Unite. După ce a avut discuția cu ambasadorul Statelor Unite, a plecat, dacă nu greșesc, în Statele Unite, după care s-a evacuat într-un alt stat și nimeni nu mai știa unde”, a amintit Nagacevschi, lucru puțin probabil, în opinia lui.

Acesta mai atrage atenția că despre o posibilă revenire se știa cu mult înainte să aibă loc reținerea.

„A fost în căutare, nimeni nu știa unde, doar că el trăia bine mersi în Atena, cel puțin în ultimul an de zile, și nimeni nu îl deranja. Cu o săptămână înainte de a fi reținut, vuia Chişinău că Plahotniuc se întoarce. (…) Și se zvonea că el trebuie să revină după formul Andronache. Andronache a fost reținut, ținut în arest și după a fost eliberat. Iată, cam în aceeași formulă se spunea că revine și Plahotniuc. Cu patru zile înainte de reținere, el își făcuse canal de comunicare prin intermediul Facebook”, a menționat fostul ministru al Justiției.

Nagaceschi a mai spus că guvernarea de la Chișinău și-ar dori foarte mult ca Plahotniuc să nu fie extrădat.

„Acum observ că clasa politică care se află în noi la guvernare caută justificări de ce nu ar fi bine ca cetățeanul Plahotniuc să fie adus în Republica Moldova. Ba că el a fost câteva ori în Federația Rusă și a discutat cu Kozak. Parcă se caută motive de ce nu ar fi trebuit să fie adus în țara noastră. Adică eu observ o frică de revenirea lui Plahotniuc în țara din partea Partidului Acțiunei și Solidaritate. Respectiv, mi-au apărut suspiciuni că el nici nu a fost căutat și nici nu s-a dorit aducerea lui, iar astăzi, serviciile noastre, împreună cu Maia Sandu, se roagă, poate l-or ține grecii sau l-a solicita vreun alt stat, Spania, Federația Rusă, numai să nu revină în țara noastră de frica informațiilor pe care le ține dumnealui împotriva unor reprezentanți ai PAS”, a opinat Nagacevschi.

Astfel, el s-a arătat convins că totul este o înscenare cu implicarea directă a lui Plahotniuc.

„Eu cred că toate lucrurile astea au fost coordonate, sunt coordonate și el este un participant activ, un actor activ, chiar un element, unul dintre regizorii respectivului proces de reținere și de readucere în Republica Moldova. (…) Dacă a plecat sub garanția a Statelor Unite, atunci doar sub garanția Statelor Unite va fi adus în Republica Moldova, pentru nu știu care elemente importante în cadrul campaniei electorale. O să vedem pe parcurs. Ai noștri se tem tare și nu doresc ca el să revină în țara. Cineva le-a făcut o surpriză minunată. Și nu cred eu că rușii sunt cei care vor să-l aduc în țară, iar elementul ăsta se discută în spațiul public, pentru a justifica cumva neaducerea lui în țară”, a concluzionat fostul ministru al Justiției.