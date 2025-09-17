Fadei Nagacevschi: UE nu va accepta o coaliție controlată cu forța și nici nu va impune cu orice preț rămânerea la putere a unui singur partid

Tentativele de a manipula procesul electoral sau de a pune în aplicare scenarii de fraudare a scrutinului prin excluderi arbitrare și presiuni instituționale riscă să alimenteze narațiunile promovate de Kremlin, acțiuni pe care Occidentul nu le acceptă. Despre acest lucru vorbește fostul ministru al Justiției, Fadei Nagacevschi, care precizează că partenerii europeni au o poziție de principiu și, după alegerile parlamentare, nu vor accepta o coaliție controlată cu forța și lipsită de legitimitate populară.

Fostul demnitar reamintește că UE nu va accepta ca Moldova să meargă înainte prin frică și teroare sau aplicarea unor scenarii de excludere a unor concurenți electorali sau anulări parțiale ale procesului electoral.

„Uniunea Europeană, chiar într-un context de securitate tensionat și marcat de războiul hibrid purtat de Rusia, preferă o democrație instabilă, dar autentică, în locul unei stabilități autoritare fabricate.

Mai bine o guvernare de coaliție incomodă, dar legitimă, decât una controlată cu forța și lipsită de legitimitate populară. Orice încercare de a manipula procesul electoral – prin excluderi arbitrare, presiuni instituționale sau scenarii de „alegeri repetate” în lipsa opoziției – riscă să alimenteze exact acele narațiuni pe care forțele pro-ruse le promovează: „Occidentul susține democrația doar când câștigă favoriții săi””, scrie Fadei Nagacevschi.

Politicianul mai susține că asemenea practici pot genera o pierdere periculoasă de încredere pentru parcursul european în rândul moldovenilor.

„Uniunea Europeană nu va impune rămânerea la putere a unui partid cu orice preț. Va susține însă un proces democratic real, pluralist și legitim, chiar dacă rezultatul este unul politic complicat. Presiunile pentru stabilitate pot exista în culise, dar fraudarea evidentă a democrației nu va fi acceptată, tolerată sau ignorată. Votul nu mai e pe frică. E pe fapte și pe răbdarea care s-a cam terminat”, mai subliniază Fadei Nagacevschi.