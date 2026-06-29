Familia Ludmilei Vartic acuză tergiversarea anchetei și cere urgentarea expertizelor

La aproape patru luni de la decesul Ludmilei Vartic, sora sa, Victoria Tatarinov, acuză autoritățile că tergiversează ancheta și anunță că familia încă așteaptă răspunsuri esențiale în acest dosar. Într-un mesaj publicat pe rețelele sociale, femeia afirmă că mai multe expertize importante întârzie, iar lipsa unor concluzii oficiale alimentează incertitudinea și neîncrederea.

Victoria Tatarinov spune că, deși exhumarea a avut loc pe 4 mai, familia nu a primit nici până acum rezultatele expertizei medico-legale repetate.

„De aproape două luni, noi, familia Ludmilei, mama și sora, suntem în așteptarea unui adevăr mult prea întârziat”, afirmă aceasta. Totodată, ea critică declarațiile făcute anterior de unii oficiali, potrivit cărora rezultatele ar fi fost disponibile într-un termen mult mai scurt.

Potrivit surorii Ludmilei Vartic, experta medico-legală din România, angajată de familie, ar fi încercat în repetate rânduri să ia legătura cu experții din Republica Moldova, însă aceștia nu i-ar fi transmis concluziile necesare pentru finalizarea raportului comun.

Victoria Tatarinov mai susține că unul dintre experții moldoveni nu poate fi contactat deoarece s-ar afla în concediu peste hotare, situație care, în opinia sa, întârzie și mai mult desfășurarea investigației.

De asemenea, familia afirmă că a solicitat în repetate rânduri efectuarea unei expertize traseologice sau reconstituirea circumstanțelor în care s-a produs decesul, însă ar fi fost informată că instituțiile competente nu dispun de echipamentul necesar pentru realizarea acesteia.

„Noi nu știm până în prezent de la ce etaj a fost căderea în gol. Nu a fost de la etajul 11, așa cum încearcă Poliția și presa să ne convingă. A fost de la etajele mult mai superioare”, susține Victoria Tatarinov.

Totodată, femeia anunță că urmează să fie efectuată și o expertiză psihologică-psihiatrică postmortem, care va fi realizată de un specialist din România. Potrivit familiei, costurile acesteia se ridică la aproximativ 5.000 de euro, motiv pentru care continuă campania de colectare de fonduri.

Victoria Tatarinov precizează că expertiza medico-legală repetată a costat 3.000 de euro, bani adunați din donațiile oamenilor, și afirmă că toate sumele colectate au fost utilizate exclusiv pentru investigațiile anunțate.

Cei care doresc să ofere ajutor financiar pentru efectuarea următoarei expertize, o pot face prin câteva modalități:

BC „Moldindconbank” S.A.

BIC: MOLDMD2X

IBAN: MD44ML022590000000705082

Valuta contului: MDL

Client: TATARINOVA VICTORIA

IDNP/IDNO: 2005002105632

Datele pentru transferuri în USD

Corespondent bank

Bank: The Bank of New York Mellon, New York, USA

SWIFT IRVTUS3NXXX

Datele pentru transferuri în EUR

Corespondent Bank

Bank: Raiffeisen Bank International, Vienna, Austria

SWIFT: RZBAATWW

Corespondent Bank

Bank: Landesbank Baden-Wurttemberg, Stuttgart, Germany

SWIFT: SOLADESTXXX.

Amintim că Ludmila Vartic, mamă a doi copii, a decedat pe 3 martie 2026, după ce a căzut de la etajul 11 al unui bloc din Chișinău, unde locuia împreună cu mama sa.

Cazul a devenit public ulterior, fiind însoțit de acuzații apărute pe rețelele sociale la adresa soțului său, Dumitru Vartic, privind presupuse acte de violență.

Pe 25 mai, Procuratura Generală a anunțat că Dumitru Vartic a fost schimbat din statutul de bănuit în cel de învinuit în dosarul privind decesul soției sale. Acesta este cercetat pentru două episoade de violență în familie, inclusiv unul soldat cu o tentativă de suicid și altul cu decesul victimei.

Procurorii i-au aplicat interdicția de a părăsi țara, iar ancheta este în desfășurare, fiind așteptate rezultatele expertizelor medico-legale și psihologice.

În spațiul public, mai multe organizații și activiști au calificat cazul drept un posibil femicid, acuzații respinse de Dumitru Vartic. În urma scandalului public, acesta a demisionat din funcția de vicepreședinte al raionului Hâncești și a fost exclus din Partidul Acțiune și Solidaritate.