Familia unui polițist decedat în Italia cere sprijin pentru repatrierea corpului

Polițistul Gheorghe Vicol, care a decedat pe 9 ianuarie, în Italia, a lăsat în urmă trei copii minori și o familie îndurerată. Apropiații îl descriu drept un soț, tată și prieten devotat și fac apel către comunitate pentru a ajuta la acoperirea costurilor de repatriere a trupului neînsuflețit în Republica Moldova.

Într-un mesaj publicat pe rețelele sociale, familia menționează că repatrierea presupune cheltuieli semnificative, iar situația financiară este dificilă.

„Pentru a putea fi înmormântat creștinește alături de familie, este necesară repatrierea trupului neînsuflețit în Republica Moldova, lucru care implică costuri foarte mari. A lăsat în urmă trei copii minori, iar familia trece printr-o perioadă extrem de grea”, se arată în mesajul apropiaților.

Cei care doresc să fie alături de familie și să ofere un sprijin financiar pot contacta direct membrii familiei sau pot utiliza datele bancare făcute publice în apelul de solidaritate.

Familia a pus la dispoziție și un număr de contact pentru persoanele care doresc să ofere ajutor: +373 672 65 435.

Cei care doresc să fie alături de familie și să acorde un ajutor financiar pot utiliza următoarele date:

Titular cont: Olga Ghenciu

IBAN: MD52 AG00 0000 0225 9464 2169

BIC: AGRNMD2X

Banca: Maib.md (card în euro)

Titular cont: Olga Ghenciu

IBAN: MD13 ML00 0002 259A 1528 0221

BIC: MOLDMD2X

Banca: Moldindconbank (card în lei moldovenești)

Număr de contact: +373 672 65 435

Polițistul s-a stins din viață la vârsta de 32 de ani, în urma unui stop cardiac, în orașul Verona, Italia, unde se afla din februarie 2024 în concediu de îngrijire a copilului.