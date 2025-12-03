FMI: R. Moldova, printre statele cu cele mai mici datorii publice din lume

Datoria publică brută la nivel global se ridică la 111 trilioane de dolari în 2025, în creștere cu 8,3 trilioane față de 2024. Republica Moldova are una dintre cele mai mici datorii publice din lume relevă datele World Economic Outlook al FMI.

Deși datoria publică globală este mai mică decât maximele din timpul pandemiei în termeni reali, aceasta rămâne încăpățânat ridicată la 111 trilioane de dolari, constată VisualCapitalist, pe baza datelor din cel mai recent raport World Economic Outlook al FMI.

SUA și China dețin 51,8% din datoria guvernamentală mondială

Cea mai mare datorie revine Statelor Unite şi depășește 38 de trilioane de dolari în 2025, reprezentând 125% din PIB şi o cotă de 34,5% din datoria publică globală.

În ultimii cinci ani, plățile nete de dobânzi la datoria națională a SUA aproape s-au triplat. Se preconizează că acestea se vor dubla din nou până în 2035, ajungând la 1,8 trilioane de dolari pe an.

Cu o datorie de 18,7 trilioane de dolari, China se situează pe locul al doilea. În 2025, datoria a crescut cu aproape 2,2 trilioane de dolari, determinată de stimulentele guvernamentale și de veniturile mai mici din terenuri, având în vedere o piață imobiliară aflată în dificultate. Împreună, SUA și China dețin 51,8% din datoria guvernamentală mondială.

Top 10 state după datoria publică

Urmează Japonia cu o datorie de 9,8 trilioane de dolari, echivalentul a 230% din PIB. Chiar dacă datoria rămâne extrem de mare, noul prim-ministru al țării, Sanae Takaichi, propune 92,2 miliarde de dolari în cheltuieli de stimulare și subvenții.

Regatul Unit și Franța completează cele mai mari poveri ale datoriei, ambele situându-se în jurul valorii de 4 trilioane de dolari. Franța, în special, s-a confruntat cu o instabilitate politică semnificativă pe fondul propunerilor controversate de reducere a bugetului sau majorare a vârstei de pensionare şi impozitare a marilor averi trecând prin cinci prim-miniștri în ultimii doi ani.

Top 10 state cu cele mai mari datorii este completat de Italia – cu circa 3,48 trilioane dolari (echivalentul a 136,8% din PIB), India – 3,36 trilioane (81,4% din PIB), Germania – 3,23 trilioane (64,4% din PIB), Canada – 2,6 trilioane (113,9% din PIB) şi Brazilia – 2,06 trilioane de dolari (91,4% din PIB). Împreună cele 10 puteri economice concentrează circa 81% din datoria publică mondială.

Moldova are una dintre cele mai mici datorii publice

Raportul relevă că Republica Moldova are o datorie publică relativ mică şi se află abia pe locul 142 în lume după mărimea datoriei publice estimate în 2025 la 7,44 miliarde de dolari (37,8% din PIB) echivalentă cu 0,01% din cea globală.

Între statele candidate la aderarea la UE, menţionăm că Serbia are o datorie publică de circa 43,94 miliarde de dolari (43,9% din PIB), Albania – de 16,25 miliarde de dolari (54,1% din PIB), Macedonia de Nord – de 9,9 miliarde (52,9% din PIB), Georgia – de 12,83 miliarde de dolari (34,2% din PIB), iar Muntenegru – de 5,7 miliarde de dolari (60,82% din PIB).

România are o datorie publică echivalentă cu 0,2% din datoria globală şi este evaluată la 258,6 miliarde de dolari, ceea ce reprezintă 61,2% din PIB în 2025, potrivit sursei citate.