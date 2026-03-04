Criză energetică în Transnistria // Consumatorii casnici rămân fără căldură, iar MGRES trece pe cărbune

Regiunea transnistreană intră într-o nouă criză după ce volumele de gaze livrate în stânga Nistrului au scăzut semnificativ. Potrivit autorităților separatiste, căldura va fi menținută doar în instituții medicale și educaționale, iar electricitatea de la Centrala de la Cuciurgan (MGRES) va fi produsă pe bază de cărbune.

Așa-zisul „minister al dezvoltării economice” de la Tiraspol a anunțat cu puțin timp în urmă că, în legătură cu evenimentele din Orientul Mijlociu, au avut loc perturbări critice în mecanismul de realizare a livrărilor de gaze naturale în Transnistria.

„Consecințele acestor evenimente au dus la o reducere semnificativă a volumelor de gaze livrate și, în consecință, la necesitatea limitării consumului de gaze naturale în scopuri comerciale și în sectorul termoenergetic, fiind instituit un regim strict de economisire”, se menționează în comunicat.

Astfel, producerea energiei electrice la MGRES va fi realizată pe bază de cărbune, în volumele necesare consumatorilor. De asemenea, va fi menținută furnizarea apei calde pentru consumatorii casnici.

„Sunt întreprinse toate măsurile posibile pentru restabilirea mecanismului de asigurare deplină a necesităților Transnistriei în gaze naturale”, au precizat reprezentanții regimului din stânga Nistrului.

Anterior, agenția IPN a anunțat că, începând cu ora 14:00, în regiunea transnistreană au fost oprite toate centralele termice, iar la stațiile de alimentare cu gaz s-au format cozi lungi de mașini.

De menționat că, după ce Ucraina a interzis tranzitarea gazului rusesc prin teritoriul său, regiunea transnistreană a început să primească gaze procurate de pe piața europeană, prin intermediul unei companii maghiare, plătită de Moscova printr-o altă firmă înregistrată în EAU.