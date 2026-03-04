ANRE: Rezervele de motorină și benzină sunt suficiente. Nu există riscuri de deficit

Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE) anunță că stocurile de produse petroliere existente pe teritoriul Republicii Moldova sunt suficiente și nu prezintă riscuri sistemice pentru consumatori, în pofida incertitudinilor generate de tensiunile geopolitice din Orientul Mijlociu.

Potrivit instituției, ANRE monitorizează permanent nivelul rezervelor de carburanți printr-un mecanism de raportare zilnică a stocurilor deținute de companiile importatoare. Acest sistem permite identificarea din timp a eventualelor riscuri de aprovizionare și prevenirea unor perturbări pe piața internă.

Datele prezentate de agenție arată că stocurile de carburanți existente în depozitele operatorilor acoperă necesarul de consum pentru aproximativ șapte zile în cazul motorinei. În același timp, în Portul Internațional Liber Giurgiulești există rezerve suplimentare care ar putea acoperi consumul pentru încă aproximativ patru zile.

În plus, stocurile disponibile în stațiile de alimentare cu carburanți ar putea asigura consumul cu amănuntul pentru încă circa zece zile.

Autoritățile precizează că o parte din produsele petroliere aflate în terminalul petrolier de la Giurgiulești pot avea o altă destinație decât piața Republicii Moldova, în special în contextul creșterii cererii în regiune. Din acest motiv, Guvernul a introdus recent măsuri de plafonare a cantităților de produse petroliere deținute în terminal, pentru a spori securitatea aprovizionării interne.

ANRE a mai subliniat că un consum responsabil este esențial pentru menținerea echilibrului pe piață, în condițiile în care lanțurile de aprovizionare sunt influențate de evoluțiile geopolitice din regiunea Golfului Persic.

În ceea ce privește prețurile la carburanți, agenția menționează că mecanismul actual de plafonare zilnică a prețurilor la benzină și motorină, bazat pe media de 14 zile a cotațiilor internaționale Platts, protejează consumatorii de fluctuațiile bruște ale pieței.

Potrivit instituției, eventualele șocuri generate de situațiile geopolitice se reflectă gradual în prețurile finale, ceea ce reduce riscul unor creșteri speculative. ANRE susține că același mecanism și-a demonstrat eficiența și în perioada crizei energetice din februarie–martie 2022, după declanșarea războiului din Ucraina.

Pe fondul tensiunilor din Iran, cotațiile petrolului Brent au crescut recent până la 84 de dolari pe baril, cu aproximativ 15%, iar cotațiile Platts au înregistrat creșteri semnificative pentru produsele petroliere: +12% la benzină și +33% la motorină în ultimele două zile.

ANRE a precizat că va continua să monitorizeze evoluțiile de pe piețele petroliere internaționale și a dat asigurări că actualul mecanism de stabilire a prețurilor rămâne unul transparent și fundamentat economic.