Studiu: În Moldova, unul din cinci elevi de clasa întâi este supraponderal

Pe 4 martie sunt marcate Ziua Mondială a Obezității și Ziua Europeană de Combatere a Obezității.

Obezitatea este definită drept o acumulare excesivă a grăsimii în corp, fapt ce afectează sănătatea. La nivel global, peste 1,01 miliarde de adulți trăiesc cu obezitate, iar 1,52 miliarde – cu supraponderabilitate.

Împreună, aceștia reprezintă 46% din populația adultă a lumii. Numărul de copii care trăiesc în prezent cu obezitate este estimat la 240 de milioane, iar încă 310 milioane trăiesc cu supraponderabilitate. Obezitatea severă poate reduce speranța de viață cu până la 10 ani.

În Republica Moldova, datele studiului COSI (2023) arată că unul din cinci elevi de clasa I (20,7%) trăiește cu supraponderabilitate, inclusiv 8,8% cu obezitate. La copiii de 7 ani, prevalența supraponderabilității a fost de 20,1%, iar a obezității – de 8,6%. Potrivit studiului STEPS (2021), 63,9% dintre adulți sunt supraponderali, iar 22,7% suferă de obezitate.

Obezitatea nu poate fi „vindecată”, dar poate fi controlată prin intervenții bazate pe dovezi: terapie comportamentală, nutriție personalizată, activitate fizică, farmacoterapie și chirurgie metabolică/bariatrică.